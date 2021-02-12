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Московский листок

Акция с фонариками - происки ЦРУ!

Опубликовано 12.02.2021 в разделе комментариев 4

терроризм фсб
Акция с фонариками - происки ЦРУ!

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами, передает РИА Новости. 

По словам Нарышкина, людей, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. «Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал он. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акция Фонда борьбы с коррупцией, запланированная на 14 февраля, готовится под влиянием Запада. Накануне, 9 февраля, она рассказала об онлайн-встрече сотрудников ФБК с представителями стран Евросоюза, США и Великобритании. По ее мнению, переговоры состоялись с целью «хитрее вести подрывную работу» в России.

***

Я так и знал, что фонарики в телефонах устанавливаются с целью шпионажа и диверсий!

Заметили, кстати, что Россия не производит мобильных телефонов и смартфонов? То есть все 100 процентов шпионской и диверсионной техники завозится к нам из-за рубежа!

Вы думаете, просто так выйти и посветить фонариком 14 числа в 19.00? Нет, это не просто так! Огромная шпионская сеть посредством геолокации выявит на территории нашей страны всех, кто потенциально готов изменить Родине за вражеские печеньки! И завтра же курьеры ЦРУ и МИ-6 повезут им тайные задания - кому пописать в песочницу, кому измазать дерьмом дверную ручку в подъезде - все это должно вызывать недовольство режимом у простых граждан.

Некоторые после проверки будут даны более сложные задания. Например, стоять у дороги под видом уличных проституток, и соблазнять членов партии "Единая Россия, а потом делать компрометирующие фото и рассылать их по соцсетям. 

Курьеры, разносящие пиццу, станут подкладывать в нее листовки с информацией, компрометирующей первых лиц государства. 

Школьникам поручат наносить на мусорные баки граффити с порочащей информацией.

Пенсионеры, надев мундиры и медали, станут копаться в мусорных баках, чтобы сложилось впечатление, что у них маленькая пенсия.

Водители начнут подкладывать под лобовое стекло вместо фотографий Сталина мерзкие фото Навального или голой Соболь.

Таким образом будет спровоцирован майдан и к власти придут бандеровцы, специально завезенные из Львовской области под видом штукатуров и клейщиков обоев.

Экономика России падет, Захарову отправят торговать на рынок в Химки деревянными членами, Лаврова сошлют послом в Азербайджан, Нарышкина направят нелегалом в Шанхай с легендой одногого бомжа-педофила. Навальный станет президентом, а чтобы окончательно унизить Россию, премьером ему дадут Пескова. Продюсер Усманов при помощи своего ассистента Кончаловского снимет фильм про отравление Навального, и на этом история России завершится...

На освободившееся место привезут таджиков.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Йок Ё написал 12.02.2021 13:36
Иными словами, автору очень нравился идиотизм по аннексии территорий, по наводнению Украины террористами и оружием , по снабжению кимчирмыра ядерным оружием, но тута чета не так!?
Операция азовское море наше в кайф и автор сам недавно настаивает на захвате мариуполя и тд, с целью получения жизненных благ в виде дармовой воды.
Да автор хуже в миллионы раз - лживый, трусливый, предатель и убийца. Типа бородку отрастил, очечки нацепил, импортные товары надел на 6олое тело, а суть осталась и видна невооруженным глазом.
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(без названия)
жжжжж написал 12.02.2021 13:24
Это не происки Госдепа это порыв великомученников от путинского дворца.
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(без названия)
как все обрыгло написал 12.02.2021 13:20
Хосподяя, какой маразм. Режим кремлевских сидельцев катится в пропасть...
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И так все понятно
Шел мимо написал 12.02.2021 12:52
В огороде сгнила репа - это происки госдепа,
на леченье денег нет - виноват опять госдеп,
на бензин растет цена - виноваты США !
Тот, кто думает иначе - тот предатель не иначе !
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