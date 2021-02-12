Акция с фонариками - происки ЦРУ!

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами, передает РИА Новости.

По словам Нарышкина, людей, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. «Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акция Фонда борьбы с коррупцией, запланированная на 14 февраля, готовится под влиянием Запада. Накануне, 9 февраля, она рассказала об онлайн-встрече сотрудников ФБК с представителями стран Евросоюза, США и Великобритании. По ее мнению, переговоры состоялись с целью «хитрее вести подрывную работу» в России.

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Я так и знал, что фонарики в телефонах устанавливаются с целью шпионажа и диверсий!

Заметили, кстати, что Россия не производит мобильных телефонов и смартфонов? То есть все 100 процентов шпионской и диверсионной техники завозится к нам из-за рубежа!

Вы думаете, просто так выйти и посветить фонариком 14 числа в 19.00? Нет, это не просто так! Огромная шпионская сеть посредством геолокации выявит на территории нашей страны всех, кто потенциально готов изменить Родине за вражеские печеньки! И завтра же курьеры ЦРУ и МИ-6 повезут им тайные задания - кому пописать в песочницу, кому измазать дерьмом дверную ручку в подъезде - все это должно вызывать недовольство режимом у простых граждан.

Некоторые после проверки будут даны более сложные задания. Например, стоять у дороги под видом уличных проституток, и соблазнять членов партии "Единая Россия, а потом делать компрометирующие фото и рассылать их по соцсетям.

Курьеры, разносящие пиццу, станут подкладывать в нее листовки с информацией, компрометирующей первых лиц государства.

Школьникам поручат наносить на мусорные баки граффити с порочащей информацией.

Пенсионеры, надев мундиры и медали, станут копаться в мусорных баках, чтобы сложилось впечатление, что у них маленькая пенсия.

Водители начнут подкладывать под лобовое стекло вместо фотографий Сталина мерзкие фото Навального или голой Соболь.

Таким образом будет спровоцирован майдан и к власти придут бандеровцы, специально завезенные из Львовской области под видом штукатуров и клейщиков обоев.

Экономика России падет, Захарову отправят торговать на рынок в Химки деревянными членами, Лаврова сошлют послом в Азербайджан, Нарышкина направят нелегалом в Шанхай с легендой одногого бомжа-педофила. Навальный станет президентом, а чтобы окончательно унизить Россию, премьером ему дадут Пескова. Продюсер Усманов при помощи своего ассистента Кончаловского снимет фильм про отравление Навального, и на этом история России завершится...

На освободившееся место привезут таджиков.

А.Б.