Роскомнадзор потребовал от "Медузы" удалить статью с упоминанием акции в поддержку Навального

Роскомнадзор потребовал от "Медузы" удалить статью под заголовком "Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами".

Как сообщает само издание, в уведомлении говорится, что в статье "выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка".

"Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено", - отмечают в надзорном ведомстве.

Под угрозой немедленной блокировки издание было вынуждено удалить статью.

В статье, вызвавшей претензии Роскомнадзора, рассказывалось о реакции власти и государственных СМИ на акцию с фонариками, которую собираются провести 14 февраля сторонники Алексея Навального. В материале приводились мнения депутатов Госдумы и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также пересказывались сюжеты федеральных телеканалов. Точное время ее начала в статье не указывалось.

Подобные уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить материалы о флешмобе сторонников Алексея Навального с фонариками, поступили также в редакции томского агентства ТВ-2 и издания "Открытые медиа".

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