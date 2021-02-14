Единомышленники

В свете событий последних месяцев российская власть стала остро нуждаться в сторонниках, а самая востребованная поддержка заключается в дискредитации смертельного врага кремля Алексея Навального. И многие неудачники из самых различных сфер деятельности, начиная с политиков, и заканчивая спортсменами, почувствовали на этом поприще реальный шанс получить дивиденды.

Как писал в своих записках И.Ильф – «Последний промысел – отдавать пса в женихи».

Я бы отнес пространную статью Григория Явлинского «Без путинизма и популизма» к той же категории граждан, которые пытаются извлечь из сложившейся ситуации пользу. Статья, судя по названию, посвящена критике политики Путина, а при внимательном чтении обнаруживается, что ничего нового о власти президента автор не пишет, все приведенные выводы и факты можно легко найти в независимых СМИ и интернете. Как писал И.Губерман:

Сейчас полны гордыни те,

кто, ловко выбрав час и место,

в российской затхлой духоте

однажды пукнул в знак протеста

В своей статье сн критикует президента, точно также как это периодически делают руководители системной оппозиции, не переходя дозволенных границ. Зато вся деятельность Навального в статье предстает, как самое большое зло для страны и ее будущего. Вишенкой к торту там служат слова – «Алексею Навальному нельзя давать власть». Ну и читателю сразу становится ясно, кому ее давать следует.

Во всех государственных СМИ «берлинского пациента» яростно клеймят все ветви власти: Лавров, Захарова, Володин, и так называемые «оппозиционеры» – Зюганов, Жириновский Миронов и т.д.. Григорий Алексеевич на этот раз оказался в компании единомышленников. Я не стану углубляется о месте Явлинского в политическом движении России, только напомню: на выборах президента в 2000-м он занял третье место с 5,8 процента голосов, а в 2018-м стал пятым, получив 1,05 процента. Цифры говорят сами за себя. А его пресловутая статья наверняка опустит эти цифру еще ближе к плинтусу, зато может увеличить его шансы на заветные места в парламенте.

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В «РБ-Спорт» экс футболист Роман Широков заявил, что протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального являются проплаченными. По его словам, акции быстро сошли на нет. Кроме того, он подчеркнул: в Москве на улицы вышли около 10 тысяч человек, что очень мало для такого крупного города. «Честно говоря, этого персонажа вообще не хотелось бы касаться. Дали ему срок — и правильно дали. Его же не по какому-то новому делу, а за то, что не выполняет предписанных правил, и он это прекрасно знал». Кроме того, он назвал фильм-расследование Навального про якобы дворец Владимира Путина в Геленджике «очередной бредятиной». По словам Широкова, «это легко развенчали».

Как говорится – чья б корова мычала. В середине августа бывший футболист, а сейчас телеэксперт Роман Широков во время матча любительских команд прямо на футбольном поле избил судью, который показал ему красную карточку. Сначала покрыл судью отборным матом, затем ударил кулаком в лицо, потом уже лежачего стал добивать ногой. Матч транслировался на YouTube. Позже судья сообщил: «Я провел четыре с половиной часа в больнице, мне везде наложили швы и сделали несколько обследований. Кроме того, на глазах всей страны, была опорочена честь моя и честь судейства. Лечение стоило денег и то, что из-за данного инцидента, пока я был на лечении, потерял работу».

Арбитр подал на хулигана в суд, прокурор затребовал для него 1 год и 10 месяцев ограничения свободы и частично удовлетворить гражданский иск стороны избитого экс-полузащитником арбитра — на 150 тыс. рублей. Адвокат пострадавшего заявил: «У нас иск о возмещении морального вреда на 500 тыс. рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тыс. С учётом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек вместе с ним, ОН НАХОДИТЬСЯ НА ГРАНЕ НИЩЕТЫ. При этом у него богатейший особняк, несколько иномарок и так далее».

Суд вынес приговор в пользу футболиста. Он получил 100 часов общественных работ и обязан выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей. Такому приговору Кокорин с Мамаевым могут только позавидовать. Но Широков этим наказанием не ограничится. Он решил сделать доброе дело – продать на аукционе свои кроссовки, которыми избивал судью. Только кровь отмоет и продаст. Вот такой благотворительный жест решил сделать экс-футболист, мол, деньги пойдут детям из неблагополучных или малоимущих семей.

Широкова можно понять, после привычных многомиллионных заработков, на 50 тысяч не разгуляешься. Приходится заботиться о большой семье. А тут такой удачный повод напомнить о себе.