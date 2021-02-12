"Левада”: почти половина россиян назвали протесты в поддержку Навального главным событием января

Самым запоминающимся событием января 2021 года большинство россиян считают протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января. Как сообщает "Левада-Центр" (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), в ходе опроса их упомянули 45% россиян.

На втором месте с очень большим отрывом оказались новости, связанные с коронавирусом - их указали 12% респондентов. Еще 11% назвали самыми запоминающимся событием января возвращение Алексея Навального в Россию. 7% опрошенных отметили инаугурацию президента США Джо Байдена и штурм Капитолия. Фильм-расследование "Дворец для Путина", который набрал более 100 млн просмотров в Youtube, самым заметным событием назвали 4% россиян. Столько же опрошенных назвали главным событием января смерть актера Василия Ланового и худрука "Ералаша" Бориса Грачевского. 17% опрошенных заявили, что в январе вообще не было запоминающихся событий.