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Московский листок

Заявка на митинг

Опубликовано 13.02.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 0

кпрф зюганов
Заявка на митинг

Отдельный комментатор пеняет мне, что я совсем задолбал Геннадия, что пора прекратить, что довольно. Я полностью согласен с уважаемым комментатором. Мне самому нравится этот могучий старикан, его страсть к нюхке цветов, разводу пчёл. Но зачем разводить поголовное население? Вот в начале месяца пробежала строка. КПРФ сзывает граждан на митинг. Пора сбросить ненавистное иго. Показать, кто в стране хозяин. Заявка на проведение митинга уже подана. Сейчас Кремль её подмахнёт и мы пойдём. Жена, где там мои валенки?

 

На днях пришла грустная весть - Кремль отказал. Вежливо сослался на эпидемиологическую атмосферу, выразил сожаление. Так отказывают нежелательному посещенцу, барыня, мол, приболела, загляните в следующий раз. Конечно, я плохой знаток марксистсткой литературы, ленинских трудов. Напомните, пожалуйста, подавал Владимир Ильич заявку на проведение Великой Октябрьской Социалистической Революции? Обговаривал маршрут от Смольного до Зимнего, дворы и переулки? Уточнял, каким ядром зарядить Аврору? Согласовывал дневные часы или сгущающиеся сумерки? Жена, брось валенки за печку.

 

Вероятно, я что-то пропустил. Капитализм, социализм. Казалось, эти категории наполнены различным содержанием. В любом случае, враждебны друг другу. Как объяснить, что руководство КПРФ прописано в капитализме, не где-нибудь на галёрке - в вип-ложе, из неё призывая строить социализм. Может быть произошло слияние категорий, они смешались? Скажем, живописец Петров слился с водкой. Сочинитель Сухово смешался с кобылой. То есть прецеденты имеются. И как теперь быть?

 

Да, неловко получилось. Как в советском анекдоте про партизана, встретившего в лесу пионера и узнавшего, что война кончилась тридцать лет назад. А он накануне состав с углём пустил под откос. Как же теперь бастовать? Говорят, надо в темень идти во двор и светить фонариком. Славно. А ещё можно утром вставать с левой ноги. Пусть буржуинство вздрогнет.

 

Уважаемая редакция. В своих заметках я временами несколько вольно обращаюсь с историческими, и даже официальными лицами. Хотя искренне их люблю. Полагаю, будет справедливо, если комментаторы, размещая свои произведения под моими текстами, делая этим мне честь, будут вольны высказываться в мой адрес, разумеется, в рамках нормативной лексики. Среди них наверняка будут исторические, и даже официальные лица. Откель иначе черпать вдохновенье?



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