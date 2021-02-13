23-летний получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность

Президент России Владимир Путин наградил певца ЮрКисса (настоящее имя — Юрий Киселев) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ размещен на сайте Кремля. 23-летний Киселев получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Юрий Киселев — сын бизнесмена и продюсера Владимира Киселева, основателя благотворительного фонда «Федерация» и владельца «Русской медиагруппы».

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Я вообще рад, что президент замечает нашу героическую молодежь и отмечает ее высокими и не оченеь высокими государственными наградами. Думаете, легко внести «большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность» и ничего при этом не вынести?

Я-то сам про такого певца не знаю, но я не специалист в пении ртом, мое мнение тут малоценно. Разве что смущает "многолетний вклад". Сколько лет? Два, три года? Может, четыре? Несомненно, растение, которое цветет больше 2-х лет относится к многолетним, а как с певцами не знаю.

Но вот уже больше четверти века меня гнетет одна история, неприятная. Тоже про медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.

После теракта в Буденновске журналистов, которые пошли добровольными заложниками к Басаеву, именно этой странной "медалью ордена" и награждали. Но не всех. Половину только.

Сначала много писали и говорили про подвиг, грозились представить прямо к званиям Героя России - тогда еще в Росфедерации собственных героев было мало, в основном те, что достались от СССР. Потом как-то ценность подвига снизилась на глазах, и заговорили об орденах. А кончилось награждением - нет, не в кремле, а в Союзе журналистов Москвы на Суворовском бульваре. Вот этими медалями второй степени. Которыми потом стали награждать направо и налево за неизвестные подвиги, хотя попадались и герои чеченской войны - из рядового состава.

Но вот интересно, почему-то за Буденновск награждали через одного - вот человек рядом со мной сидел, вроде все то же самое, а его представили к награде, а меня нет. И так с половиной участников, хотя всего-то журналистов было человек двенадцать, не больше. Нельзя сказать, что слишком большая массовость.

И нельзя сказать, чтоб каких-то "врагов народа" обошли наградами - потом были и государственные должности, и другие награды - не за столь заметные свершения, честно говоря. Кто-то говорил, что не наградили тех, кто мог отказаться публично принимать эту медаль... В 1991-м и 1993-м были случаи, когда журналисты отказывались от госнаград за освещение известных событий.

Но тут вроде и особого повода отказываться не было. И вот 25 лет так и не могу понять, за что получил от Отечества такую звонкую пощечину?

Но вот за это время успели родиться и вырасти совсем другие люди, которые получают заслуженные награды от Родины. А мне зачем? И так уже на кладбище прогулы записывают.

Но ответа хотелось бы...

Анатолий Баранов