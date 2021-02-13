Доход госслужащего как доля в награбленном

Молодые могут и не знать, что в артелях (а банды создаются по принципам артели) добыча делится по долям, к примеру, каждому бандиту по доле, а главарю – две доли.

Молодые, понятное дело, и не знают, а старики должны помнить, что предатели Родины, разрушая в 90-х СССР, утверждали, что её прежнее руководство глупое (в этом они не сильно ошибались), и что его нужно сменить на молодых и умных, типа Чубайса с Гайдаром, а эти молодые умными были потому, что знали великую экономическую тайну – чем больше человек «получает», тем лучше он работает.

Самого Гайдара американцы настояли сделать премьер-министром России, но он был настолько тупым, что даже не блещущий умом Ельцин вытерпел его чуть больше года и сменил на Черномырдина. После чего Гайдару, как и отработавшему своё Чубайсу, устроили кормушку, на которой Гайдар имел достаточно, чтобы сжирать тазик своих любимых пельменей с водочкой, от чего со временем и окочурился.

Но мыслишка о том, что чем больше получать, тем лучше человек работает, греет душу ворам, которые этой мыслишкой оправдывают свою долю в воровской добыче ограбляемой страны. Вот и артист, играющий роль Путина, авторитетно заявил «Если Сечину не платить 4 миллиона в день, то его могут переманить западные компании». Во, как страшно! Ни оставшегося без работы помянутого «реформатора» Гайдара (над эти тогда много смеялись), и за всю новейшую историю ни единого «реформатора» из России ни одна страна никогда и никуда не переманивала – им своего интеллектуального говна было достаточно. Посему ни Сечин, ни кукловоды путина, ни России, ни никому в мире и даром не нужны.

Ну, вот теперь, после преамбулы, много цитат из интернета.

«Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal (Надежда) успешно вышла на орбиту Марса, преодолев почти 500 млн километров. Об этом сообщает Космическое агентство страны во вторник, 9 февраля 2021 года. …Аппарат будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 тыс. километров и изучит климат и нижние слои атмосферы планеты, где формируется ее погода. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Миссия продлится около двух лет».

«Турция планирует запустить к 2023 году в космос ракету, которая достигнет Луны. Об этом заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, представляя национальную космическую программу. По его словам, посадка на Луне должна быть осуществлена к 100-летию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года. «Я верю, что турецкие инженеры выполнят миссию», — сказал турецкий лидер. …Турция после 2023 года планирует запустить собственную программу подготовки астронавтов. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка 6 млрд долларов. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной истории Турции».

Теперь о количестве работников в штатах организаций, занимающихся космосом:

««Роскосмос! - 189 500 человек;

«SPACE X» - 8000 человек;

«NASA» - 17400 человек.

Центральный аппарат Роскосмоса - 605 человек».

«Королёв запускал ракеты каждые три-четыре месяца. Илон Маск запускает ракеты примерно раз в месяц. Новая российская ракета «Ангара» летает раз в 6 лет… «Ангара», разработка которой началась 28 лет назад, была ракетой из прошлого по сравнению с «Энергией» уже тогда, в 1992 году. Сейчас это ракета уже позапрошлого дня. В 2014 году был единственный тестовый запуск без нагрузки, в котором она не подтвердила свои характеристики».

Стоимость разработки Falcon 9 (с 2010 года уже летала 88 раз + 1 раз с экипажем) оценивается в $1 млрд. Затраты на Ангару (ещё ни разу толком не летала) оценивались в $5,5 млрд в 2012 году, после этого считать бросили.

Россия летает на корабле Союз, который делал ещё Королёв (умер в 1966). То новообразование под названием «РФ» не имеет никакого отношения ко всему этому - за 30 лет оно не сделало вообще ничего. При Ельцине еле успели достроить советский долгострой «Мир-2» и запустить его как «Российский сегмент МКС» (модуль «Звезда»). При Путине не сделали вообще ничего нового».

«Зарплаты инженеров в SpaceX - это примерно от 800 тысяч до 1 млн рублей в месяц (140000 - 175000 долларов в год). Зарплата директора NASA 232 000 долларов (в год) - примерно в полтора раза выше зарплаты инженера. Зарплата Рогозина - 450 000 долларов - примерно в 2 раза выше директора NASA и примерно в 120 раз выше зарплаты российского инженера».

Министр чёрной металлургии СССР, отвечая за работу 3,5 миллионов человек, имел оклад в 800 рублей, директор завода, на котором я работал, в середине 80-х, всего денежного дохода имел около 600 рублей в месяц, рабочий, бригадир печи, имел 450 рублей, а иногда и больше директора, средняя зарплата по заводу была 209 рублей. И я ни помню случая, чтобы директора или министры жаловались, что им не хватает денег, или объясняли, что их предприятия не выполняют план потому, что у министра или директора маленький доход.

Зарплаты нынешних «руководителей» при удивительно мерзких результатах их деятельности не просто огромные – эти зарплаты бесстыдные!

«Еще почти 15 лет назад, в 2006 году, по инициативе Путина была начета разработка «Стратегии-2020» – плана по улучшению всех социально-экономических показателей страны к 2020 году. В народе и СМИ этот документ получил названия «план Путина» или «президентский план». 2020 год подходит к концу, а значит можно сравнить, что обещали власть имущие и что мы получили на самом деле.

Согласно «плану Путина», к 2020 году Россия должна была увеличить ВВП на 64-66% от уровня 2012 года. Сама же наша страна, должна была войти в 5-ку стран по размеру ВВП, опередив Германию. В действительности же, к 2020 году, рост ВВП составил почти 6 %, то есть в 10 раз меньше плана. Что касается 5-ки стран по ВВП, то согласно данным Всемирного Банка, 5-ку стран замыкает Индия. Россия же занимает 12 место.

В своей конечной редакции, «Стратегия-2020» обещала рост доходов граждан в среднем на 70% от уровня 2012 года. Если в 2012 году в России официальная заработная плата была на уровне 27-30 тысяч рублей в месяц, то к 2020 она должна была вырасти до 50 тысяч рублей. Примечательно, что за 4 года до этого, Путин уверял граждан, что исходя из «Концепции социально-экономического развития России до 2020 года» средняя зарплата в России будет на уровне 2700 долларов в месяц.

В действительности же, мы получили не рост, а снижение доходов граждан в среднем на 5% от уровня 2012 года. Средний класс же в России, по мнению, президента составляет теперь 70%. Ведь, это все те, чей доход не менее, чем полтора МРОТа, то есть 17 тысяч рублей. Вот такой «средний класс» в России».

Работа в государственных должностях этих «государственных деятелей» – это даже не полный ноль – это прямое разорение страны. Они вообще не имеют права получать ни копейки. А наоборот, доплачивать за получаемые бесплатно услуги, типа транспорта, жилья и отдыха. Поэтому их зарплата не имеет никакого отношения к исполнению ими обязанностей – это исключительно их доля от личного участия в ограблении России.

Я не буду искать, сколько получают кукловоды путина и его охрана, в которой жируют 70 только генералов, а то этих ДБЛ,БЛД! «переманят другие страны». Укажу на тех, кого с помощью Центризбиркома «избирают» ходящие на выборы «энтузиасты».

Итак, эти избранники в Думе давят кнопки голосования, как солдаты вшей, принимая один за одним поток законов, сравнимый только с дизентерийным поносом, к примеру:

«Госдума 09.02.2021 приняла во втором, основном чтении, законопроект о штрафах за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств в ходе митингов и протестных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий. Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей, передает ТАСС».

«При среднемесячной зарплате россиянина 35 тыс. руб., зарплата депутатов Госдумы РФ в 2021 году увеличилась до 400 тыс. руб. В бюджете на каждого депутата выделено 1,5 млн руб. в месяц. …У каждого депутата Государственной думы может быть по два помощника, которые работают по контракту. Зарплату помощника депутата определяет сам депутат. Оклад обычно составляет 165 тыс. руб. в месяц».

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?», - спросил Андрея Тарас Бульба. Ну и я, в свою очередь спрошу: «Ну что – помогло России то, что масса бездельников, называющих себя госслужащими, получают огромные деньги? И это ещё без прямого воровства и взяток.

А ведь эти деньги принадлежат гражданам России – тем самым, которые тупо ходят на выборы, чтобы проголосовать за этих «законных воров», которые при таких «лохах» нагло уверены, что имеют право на свою немыслимую зарплату. Уверены в этом, как и какая-нибудь «шестёрка» в банде уверена в праве получать долю от бандитской добычи.