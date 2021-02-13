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Московский листок

Навального надо отпускать - клеветы не было

Опубликовано 13.02.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Навального надо отпускать - клеветы не было

Продолжение судебного процесса по обвинению Алексея Навального в клевете отложено до 16 февраля. До 20:45 суду удалось заслушать обвинительное заключение, допросить двух новых свидетелей обвинения, выслушать приглашенных обвинением и защитой экспертов, а также начать допрос самого Навального.

Ничего неожиданного и нового не случилось. Аргументы защиты были очевидны еще до начала судебного заседания. Вот текст от 6 числа. Все именно так и происходит.

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Несколько неожиданным было лишь заявления эксперта обвинения - она взяла, и сказала, как есть, по закону. Эксперт-лингвист Альбина Глотова признала, что высказывание политика Алексея Навального об участниках видеоролика в поддержку поправок к конституции было оценочным. Также она отметила, что Навальный в своей публикации не упоминал лично ветерана Игната Артёменко, а использовал обобщающее местоимение «они».

По большому счету, судье надо теперь закрывать лавочку по случаю отсутствия самого события преступления. Но, конечно, не закроет. Интересно, куда она подошьет мнение эксперта обвинения, которое будет торчать всеми углами наперекор любому решению суда, кроме оправдательного.

А.Б.



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