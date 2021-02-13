Почему России не хватает мигрантов?

Будучи сама представителем мигрантов, я с большим сочувствием отношусь к армии дворников, грузчиков, строителей и уборщиц, которые старательно моют, убирают, строят и водят электрокары на складах.

Это не хищные конкуренты на рабочие места, которые вытесняют местных рабочих, а неприхотливые и старательные малооплачиваемые трудяги, на плечах которых строится сверкающее благополучие, чистота и современный вид российских городов.

И вот сейчас мы слышим постоянные требования бизнеса – нам не хватает рабочих для уборки урожая, на стройки, для поддержания чистоты города.

Но у меня встает вопрос, почему в СССР в Москву, Ленинград и прочие центры не везли из Средней Азии миллионы рабочих на стройки, на заводы, на тепличные хозяйства?

Да, с конца 60-х годов было определенное количество так называемых «лимитчиков», но они приезжали на квалифицированные рабочие места – на ЗИЛ, Электрозавод, на швейные и ткацкие фабрики, и их количество строго лимитировалось (отсюда и название «лимитчики»), они обеспечивались общежитием, их трудовые права, длительность рабочего дня, оплата труда была в строгом соответствии с КЗОТом, и в основном они приезжали из европейской части СССР.

В год в Москву привозили не более 50 тысяч рабочих «по лимиту», и то, считалось, что это является источником очень неблагоприятных социальных процессов.

Но после развала Союза в Москве исчезли десятки предприятий, включая такие мощные, с многотысячными коллективами, как ЗИЛ, «Серп и молот», «Москвич», «Рубин», и сотни других поменьше.

Почему Москва требует такого количества новых и новых рабочих, если уничтожены сотни тысяч рабочих мест? Почему, в конце концов, не набирать необходимые кадры из соседних трудоизбыточных областей?

Ответ очень прост и жесток.

Нет более бесправного работника, чем мигрант без гражданства. Мигранты работают без официального оформления, без трудового договора, и они первые становятся жертвами так называемых «кидков».

Практически каждый из них проходит этап, когда он, проработав месяц-другой, вынужден уходить со стройки без оплаты, а довольный прораб набирает новых приехавших.

И часто такими жертвами становятся мои земляки, приехавшие на заработки из Донбасса.

Вот для этого и необходим постоянный приток свежих и неискушенных рабочих, вот за этот счет и наживаются мастера и прорабы, этого требуют от них их начальство, досуха сокращая фонд оплаты рабочих.

В Москве практически ни один застройщик не имеет постоянного коллектива строителей – монтажников, каменщиков, крановщиков. Все отдано на откуп субподрядчиков. А зачем? Зачем платить соцстрах, НДФЛ, оформлять трудовые договоры, нести ответственность за травматичность?

А субподрядчики – это такие жучки, чьи фирмы всплывают и растворяются, как только количество ограбленных рабочих переходит критическую черту.

Они, кстати, первые завопили о необходимости ввозить рабочих, хотя на самом деле уехали очень немногие мигранты. Но.. Одних кинули…опа, а новых лохов-то не подвезли – границы закрыты. А старые им не верят, или просто ушли в курьеры. Пиццу развозить намного легче, чем кирпичи таскать, и платят еженедельно, и каждый в приложении четко считает, сколько ему положено.

Да что стройки. Все читали про скандал с санитарками в знаменитой Коммунарке. Больнице выгодно было не нанимать официально санитарок, которые имеют статус медработников, а все отдать на аутсорсинг. И тут выясняется, что на этих людей не распространяются все льготы по оплате медиков в соответствии с указами Путина. Потому что санитарками там работали в том числе мигрантки, и никакие социальные гарантии им не полагались.

Во многих гипермаркетах на аутсорсинге работают клининг и мерчандайзеры, грузчики и водители, развозящие заказы.

Кричат о необходимости завозить рабочих сельскохозяйственные предприятия, дескать, даже за 40-50 тысяч не идут работать местные.

Ну, конечно, местных с оплатой труднее обмануть, и на сезонную изнурительную работу по уборке помидоров или клубники человек не пойдет за копейки.

Но, кстати, почему-то на Украине нет такой проблемы – киргизов нет, а убирать урожай руки находятся. Может оплату нужно сделать соответствующей труду?

В системе эксплуатации мигрантов многим хорошо. Генеральный подрядчик не морочит себе голову с бухгалтерией, отчислениями в ПФР и прочее, субподрядчики наживаются на «кидках» и недоплатах бесправных рабочих, даже простые обыватели выигрывают от дешевого труда дворников и сиделок, приехавших из-за рубежа.

А кто проигрывает? Конечно, кроме обворованных и бесправных мигрантов проигрывают простые люди России.

Вместо того, чтобы получать рабочие места со всеми гарантиями, они остаются безработным, потому что бизнес категорически не хочет платить за труд в полной мере.

Я не спорю – России нужны рабочие руки, если ее экономика будет развиваться.

Но нужно, чтобы каждое рабочее место, независимо мигрант или гражданин России, луганчанин или житель Твери там работает, было законным, официальным и легальным. И тогда миграция будет носить совсем другой характер.

И не нужно верещать, дескать, сами виноваты, что работаете в черную.

Только государство может поставить работодателя перед необходимостью законного оформления работающих. И не нужно перекладывать эту обязанность на бесправных рабочих, поскольку само государство лишило их последних прав, введя отвратительный Кодекс о труде.