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Московский листок

В Астане бастовали крановщики

Опубликовано 13.02.2021 в разделе комментариев 0

В Астане бастовали крановщики ряда подрядных организаций, которые недовольны уровнем зарплаты, условиями труда, безопасностью на производстве и страдают от переработок.

 

Бастующие требуют увеличения заработной платы с 250-ти до 800 тысяч, улучшения условий труда, выдачи спецодежды, снижения пенсионного возраста и соблюдения охраны труда.

 

Если эти требования не будут выполнены, то с 20 февраля начнется массовая забастовка строителей и крановщиков на ряде крупных объектов Астаны.

 

Требование снижения пенсионного возраста для мужчин с 63 до 60-ти лет и для женщин с 63 до 55 лет — первое такое требование в своем роде за время последних забастовок. Помимо требований свободы профсоюзной деятельности — это общеклассовый лозунг, объединяющий трудящихся разных отраслей.



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