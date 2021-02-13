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Московский листок

ОМОН, бери лопаты!

Опубликовано 13.02.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 2

закон полиция гетто
ОМОН, бери лопаты!

Вышла сегодня рано утром с собакиным. Он попытался привычно заскакать вдоль дома — не тут-то было, через несколько секунд увяз. Стоит по грудь в снегу (пёс размером с овчарку) и удивленно на меня смотрит: «Чего это? И куда мне тут?» Потом медленно зашагал по нетронутой целине, постоянно оглядываясь: идешь, мол? не отстала? Мужик, что тут скажешь! 

Живу я совсем не на окраине, мало того — ровно напротив одной из столичных префектур. Что же делается где-нибудь у МКАДа? Или сейчас всюду одинаково? 

Я вот что подумала. То, что сегодня творится с погодой в Москве, немножко похоже на стихийное бедствие. Когда в мире происходят, не дай Бог, землетрясения, наводнения, взрывы и прочие природные и рукотворные катаклизмы, на помощь населению приходит армия. Прямо заголовок такой вижу: «Военные пришли на помощь пострадавшим». А чего у нас сейчас не приходят? 

13 тысяч единиц снегоуборочной техники плюс ошалевшие таджики — вот и вся наша наша армия. А ОМОНу и Росгвардии некогда, они готовятся: им завтра город от фонариков зачищать...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7777 написал 13.02.2021 12:07
миллионы полицейских, вертухаев и судей - в Сибири снега много?
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(без названия)
не москвич написал 13.02.2021 11:36
ОМОН кроме дубинки и стакана отродясь ничего в руках не держал....
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