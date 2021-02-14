Сход со скорой помощью

13 февраля прошёл сход в защиту авиастроителей, жильцов дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы (бывшее общежитие оборонного завода «Салют»), организованный московскими коммунистами.

Отметим, что сход начался с вызова скорой помощи. Одна из жительниц дома, Короткова Любовь Васильевна, была госпитализирована прямо перед началом мероприятия.

«Утром ей стало плохо с сердцем. Вышла, в обморок упала», - рассказывает её муж Олег Борисович Коротков. — «Вызвали скорую помощь. Приехала скорая помощь, велела вызвать участкового. Пришёл участковый. Определил, что надо идти в больницу – плохо с сердцем. Снова приехала скорая помощь. Вот такая нервотрёпка. От нервотрёпки и получилось. Спасибо нашим чиновникам, которые доводят стариков до вот такого состояния. Они свой план выполняют. Выселяйтесь. Не выселитесь – умрёте – квартира всё равно освободится! Вот такие наши дела пока!»

Затем начался сход. Люди, пришедшие поддержать салютовцев (РКРП, ОКП, КПРФ, РМП-Москва, Рабочий компас, Рабочий контроль, Трудовая Россия, РРП, Левый Блок) подняли красные знамёна. На стену дома жильцами был вывешен плакат: «Собянин, услышь, нас выселяют!»

«Мы сейчас находимся на 9-й улице Соколиной Горы дом 9, где уже неделю мёрзнут наши люди, работники завода «Салют», - заявила на сходе депутат Мосгордумы Елена Янчук, - «Им отключили коммуникации. Недавно включили электричество, но это не сильно помогло. Дом полностью весь промёрз, в квартирах у людей невероятно холодно. Они мёрзнут. Они не могут подключить какие-то обогреватели, потому что не выдерживают коммуникации. А сегодня вообще произошла серьёзная ситуация. Госпитализировали одну из жительниц. С сердечным приступом, как я понимаю. Это издевательство, которое чиновники продолжают совершать над людьми!»

Напоминаем, что ещё в 2011-м году власти пытались выставить на улицу весь 9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы, но после серии акций протеста в несколько лет, круглосуточного майского лагеря у мэрии, вдруг вспомнили о жилищных правах протестующих жильцов, и последующие два года жители дома, салютовцы, получали новое жильё. Расселить ещё пять семей власти странным образом отказались, им была объявлена коммунальная война — им заваривали двери в квартиры, в подъезд, отключали воду, свет, отопление. Семью Харченко выбросили на улицу в сентябре 2020-го, Абрамова — в январе 2021-го. Теперь ожидают выселение семьи авиастроителей Тугаевой, Коротковой, Харитоновой. Всё это происходит вопреки ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», права на соцнайм для жителей общежитий, постановлению Собянина № 743-ПП (от 19 декабря 2012 года).