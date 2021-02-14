Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сход со скорой помощью

Опубликовано 14.02.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Сход со скорой помощью

13 февраля прошёл сход в защиту авиастроителей, жильцов дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы (бывшее общежитие оборонного завода «Салют»), организованный московскими коммунистами.

Отметим, что сход начался с вызова скорой помощи. Одна из жительниц дома, Короткова Любовь Васильевна, была госпитализирована прямо перед началом мероприятия.

«Утром ей стало плохо с сердцем. Вышла, в обморок упала», - рассказывает её муж Олег Борисович Коротков. — «Вызвали скорую помощь. Приехала скорая помощь, велела вызвать участкового. Пришёл участковый. Определил, что надо идти в больницу – плохо с сердцем. Снова приехала скорая помощь. Вот такая нервотрёпка. От нервотрёпки и получилось. Спасибо нашим чиновникам, которые доводят стариков до вот такого состояния. Они свой план выполняют. Выселяйтесь. Не выселитесь – умрёте – квартира всё равно освободится! Вот такие наши дела пока!»

Затем начался сход. Люди, пришедшие поддержать салютовцев (РКРП, ОКП, КПРФ, РМП-Москва, Рабочий компас, Рабочий контроль, Трудовая Россия, РРП, Левый Блок) подняли красные знамёна. На стену дома жильцами был вывешен плакат: «Собянин, услышь, нас выселяют!»

«Мы сейчас находимся на 9-й улице Соколиной Горы дом 9, где уже неделю мёрзнут наши люди, работники завода «Салют», - заявила на сходе депутат Мосгордумы Елена Янчук, - «Им отключили коммуникации. Недавно включили электричество, но это не сильно помогло. Дом полностью весь промёрз, в квартирах у людей невероятно холодно. Они мёрзнут. Они не могут подключить какие-то обогреватели, потому что не выдерживают коммуникации. А сегодня вообще произошла серьёзная ситуация. Госпитализировали одну из жительниц. С сердечным приступом, как я понимаю. Это издевательство, которое чиновники продолжают совершать над людьми!»

Напоминаем, что ещё в 2011-м году власти пытались выставить на улицу весь 9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы, но после серии акций протеста в несколько лет, круглосуточного майского лагеря у мэрии, вдруг вспомнили о жилищных правах протестующих жильцов, и последующие два года жители дома, салютовцы, получали новое жильё. Расселить ещё пять семей власти странным образом отказались, им была объявлена коммунальная война — им заваривали двери в квартиры, в подъезд, отключали воду, свет, отопление. Семью Харченко выбросили на улицу в сентябре 2020-го, Абрамова — в январе 2021-го. Теперь ожидают выселение семьи авиастроителей Тугаевой, Коротковой, Харитоновой. Всё это происходит вопреки ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», права на соцнайм для жителей общежитий, постановлению Собянина № 743-ПП (от 19 декабря 2012 года).



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Астане бастовали крановщики
В Астане бастовали крановщики
13.02.2021
"Жопу порвали"
"Жопу порвали"
08.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пензенские "маляры" ставят власти в идиотское положение (0)
Соратники Навального фонареют (0)
Сход со скорой помощью (0)
Единомышленники (0)
ОМОН, бери лопаты! (8)
В Астане бастовали крановщики (0)
Почему России не хватает мигрантов? (5)
Навального надо отпускать - клеветы не было (24)
Доход госслужащего как доля в награбленном (12)
Так кто же такой Навальный? (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А кстати,
Михаил Делягин Михаил Делягин: Биографии 27 ключевых членов либерального клана России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 13 февраля 2021
Дарья Митина Дарья Митина: Вис Виталис, +100! Всё повторяется с точностью до детали
Михаил Делягин Михаил Делягин: Будни московского благоустройства: на проспекте Вернадского обледенело шесть домов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss