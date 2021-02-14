Соратники Навального фонареют

«Вдруг откуда-то летит

Маленький Комарик,

И в руке его горит

Маленький фонарик».

Корней Чуковский, «Муха-Цокотуха»

Из Перми сообщают, что из министерства в ВУЗы края пришло указание дать списки тех, кто МОГ бы пойти на митинги Навального. Уже даже не тех, кто ходил, а кто мог пойти! Это же какой ужас Навальный внушает фашистам!

Причём, тупой ужас.

Смотрите, Навального и штабы ФБК обвиняют в том, что они дурачат только подростков, даже термин выдумали – «навальнята». И ведь не хватает ума понять, что этим они объявляют, во-первых, отцов этих подростков гнусными негодяями, не способными повлиять на своих детей с таким же успехом, как на них влияет Навальный, во-вторых, объявляют гнусными и тупыми мерзавцами все «власти придержащие» - от путиных, боящихся имя Навального произнести, до местных мусоров, поскольку даже имея в распоряжении все СМИ – всех «вечерних мудозвонов», - эти власти не способны своим умом и моралью повлиять даже на подростков, ДБЛ, БЛД! ©

Не меньший ужас вызывает Навальный и у оппозиции всех сортов, она уже уверяет всех, что Навальный по сговору с Кремлём сел в тюрьму, чтобы выйти из неё как Ленин и Сталин. Ну, во-первых, Навальный уже и так насиделся, во-вторых, главное не тюрьма, а человек и его возможности. Виктор Анпилов сидел в тюрьме, Эдуард Лимонов – сидел, а что толку?

Накануне Февральского переворота, когда в России власть у придурка-монарха отобрали либералы, большевики, которые как бы были партией рабочего класса, по сути были мизерной кучкой интеллигентов. Тем не менее, они победили умом – они послали подальше свою политическую программу (программу для рабочего класса) и взяли на вооружение то, что в то время наиболее хотело видеть от власти большинство народа. И этим добились выборов народом решающего количества большевиков в делегаты Второго Съезда советов – высшего законодательного органа страны.

Как большевики этого добились?

Для этого, во-вторых, большевики взяли земельную программу партии социалистов-революционеров (её представитель, Керенский, как раз был главой временного правительства России – был главным врагом большевиков), и этим в глазах крестьян сразу стали конкурентами самой сильной и многочисленной революционной партии России. И плевать большевикам было на то, что тогдашние умники кричали, что большевики пошли на услужение эсэрам.

Мало этого (и именно это, во-первых), большевики объявили, что, придя к власти, они немедленно заключат мир, и этим, уже без конкурентов привлекли на свою сторону солдат (опять же, крестьян). И плевать Ленину и Сталину было на дебилов, которые кричали, что большевики продались немцам.

У большевиков не отсидка в тюрьме, а ум был главным, - было главным понимание, что какой бы политической окраски ты ни был, но в каждый момент истории необходимо добиваться тех целей, которые особенно необходимы народным массам. Не тебе, придурку, необходимы, а народным массам!

Ни Навальный, ни его соратники этого не понимают, поэтому и до Ленина, и до Сталина им очень далеко. Ну, а нашей «левой оппозиции» до Ленина и Сталина, как до Киева раком. Эти не понимают даже того, что нужно быть не с цитатами из Маркса и Ленина, а с народными массами.

Но вернёмся к Навальному и его штабам. В статье «Сталин и Навальный» я предлагал:

«Таким образом единственным лозунгом сторонников Навального должен быть требование «Дума, сделай судей избранными народом!». И в ходе всех митингов принимать требование к Думе об этом, посылать в Думу соответствующие требования, обсуждать отписки Думы и снова требовать, требовать и требовать только это одно. Понимая, что чем меньше требований, тем подлецам СМИ труднее их замолчать, заболтать или исказить, тем труднее подлецам Думы их игнорировать. А раз и СМИ вынуждено будет хоть что-то об этом говорить, то тем больше и больше народа, раньше не интересующегося политикой, будет понимать, в чём тут дело и почему требуется избрание судей.

ФБК надо заказывать митинги, как требует фашистский закон, получать вонючее фашистское «санкционирование» и созывать на эти мероприятия как можно больше людей. Если не будет риска репрессий, то приходить будут десятки тысяч».

Понятное дело, что соратники Навального, его советники люди от природы очень умные, посему им мои советы без надобности. Читаю:

«Леонид Волков разъяснил формат акции 14 февраля, пишет «Дождь»:

«Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте.

Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее.

Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко.

Акция закончится в 20.15. Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят — но, на самом деле, они изменят всё»».

Всё это хорошо, всё это правильно, но только в этом мероприятии заранее заложено, что оно закончится ничем. И у Навального, как у Черномырдина потоком идёт непрерывное: «Хотели, как лучше, получилось, как всегда!».

Что интересно, ведь в Белоруссии уже опробовали эту методу - призывали людей выходить во дворы - и это ничем не кончилось. Ну будет с этого дома даже 20 человек с фонариками, ну и что? Двадцать – это всего двадцать! Кто знает, как там в иных дворах?

Это заведомый жест отчаяния Волкова.

Честное слово, лучше бы ФБК призвал всех граждан в 12 часов дня на улицах своих городов 15 минут показывать режиму кукиш! В левом кармане. И дешево, и эффект был бы больше. Идёт товарищ так себе не спеша, левая рука в кармане, значит, протестует! И поди это докажи – а вдруг он просто яйца чесал?

Но если серьёзно, то что мешает ФБК не лезть напролом, теряя сторонников, а заказать акцию, и заказать её не с пустыми лозунгами «в ничто и никому», не с дебильным концертом артистов, а с требованием к органам власти! Как мне подсказал один из комментаторов, в соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 6 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»:

«2. Участники публичного мероприятия имеют право: …3. принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные и религиозные объединения, международные и иные органы и организации».

Ну, нет демократического закона, нужного народу, и сейчас неоткуда его взять! Ну так используйте из фашистских законов то, что можно использовать! Так усильте этот ужас власти от Навального оружием фашистских же законов! Считайте эти законы трофейным оружием.

А ведь никогда не было в митингах оппозиции никаких требований к конкретным органам государственной власти. Ну, почему?? Ведь согласно части 2 статьи 18 помянутого закона:

2. Органы государственной власти или органы местного самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия, обязаны рассмотреть данные вопросы по существу, принять по ним необходимые решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и сообщить о принятых решениях организатору публичного мероприятия.

И при точном требовании к власти, ответ власти или её молчание будет компрометировать власть больше, чем фонарики и лозунги, ни к кому не обращённые. А что будет от того, что вы посветите друг на друга фонариками?

Впрочем, о чём это я? Либералы, они же умные - они фонариками победят.

Как уже 30 лет побеждают.