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Московский листок

Пензенские "маляры" ставят власти в идиотское положение

Опубликовано 14.02.2021 автором PNZЕЦ в разделе комментариев 0

полиция окп пенза
Пензенские "маляры" ставят власти в идиотское положение

Источник: Альтер Пенза

Борьба пензенских маляров против несправедливости и коммунальных безобразий, начатая в прошлом году с заборов переместилась на снежные заносы, в которых утопает Пенза. 

Акции прямого красочного действия на сей раз очевидным образом преследуют двойную цель. Во-первых, засвидетельствовать гражданскую позицию. А во-вторых, понудить городские власти убрать хоть те заносы, на которых нанесены крамольные и обидные надписи. 

Существенный плюс, что в отличие от заборных художеств, имеется два существенных плюса для политически активных маляров – им нельзя пришить ни хулиганство (ибо в надписях отсутствует нецензурщина), ни порчу имущества (каковым снег не является). Впрочем, насчет последнего, как знать, возможно его и признают отныне неотъемлемой архитектурной составляющей города. 

Судя по погоде, стоит ждать появления новых надписей. После завершения снегопадов, работающих сейчас в союзе с городскими властями.



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