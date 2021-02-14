Пензенские "маляры" ставят власти в идиотское положение

Борьба пензенских маляров против несправедливости и коммунальных безобразий, начатая в прошлом году с заборов переместилась на снежные заносы, в которых утопает Пенза.

Акции прямого красочного действия на сей раз очевидным образом преследуют двойную цель. Во-первых, засвидетельствовать гражданскую позицию. А во-вторых, понудить городские власти убрать хоть те заносы, на которых нанесены крамольные и обидные надписи.

Существенный плюс, что в отличие от заборных художеств, имеется два существенных плюса для политически активных маляров – им нельзя пришить ни хулиганство (ибо в надписях отсутствует нецензурщина), ни порчу имущества (каковым снег не является). Впрочем, насчет последнего, как знать, возможно его и признают отныне неотъемлемой архитектурной составляющей города.

Судя по погоде, стоит ждать появления новых надписей. После завершения снегопадов, работающих сейчас в союзе с городскими властями.