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Московский листок

Украина готовится к войне. Как думаете, с кем?

Опубликовано 14.02.2021 в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Украина готовится к войне. Как думаете, с кем?

Из армии Украины за последние годы уволились около 70 тыс. военнослужащи, заявил украинский генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Посмотрите, какое количество военных, которые имели боевой опыт в 2014, 2015, 2016 годах, уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тыс.», — сказал Кривонос. 

По его словам, это происходит в связи с нестабильностью на фронте. Также генерал заявил, что военные испытывают большое разочарование из-за того, что «люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать».

***

Есть такое понятие - "лукавая цифра", понятие, введенное в оборот Василием Селюниным после выхода в перестроечном "Новом мире" статьи с таким названием.

Так вот, что это за 70 тысяч "уволившихся" украинских военных? Украинская армия комплектуется по призыву, и естественно, что подавляющее большинство призванных на службу в 2014, 2015, 2016 годах, к 2021-му году уволились. Тем более, что из пяти объявленных мобилизаций все были провалены, то есть призывников загоняли на войну из-под палки. И естественно, они в такой армии стараются не задерживаться. 

Срок обязательной военной службы для солдат и сержантов, проходящих срочную военную службу в Вооружённых силах и других военных формированиях, — 18 месяцев, для лиц с высшим образованием — 12 месяцев. То есть за полтора года рядовой состав ВСУ обновляется полностью.

Но что тревожит?

Украина по-прежнему "воюет" с Россией. 

Сейчас ВСУ насчитывают 255 тысяч человек - это в 5 раз больше, чем планировала иметь Украина до 2014 года. Страна, будучи даже не в состоянии закупить вакцину для профилактики эпидемии, страна, для которой даже медицинские маски поставляли в рамках бесплатной помощи ЕС, увеличвает свою военную мощь впечатляющими темпами. Государственный бюджет-2021 на сектор национальной безопасности и обороны утвержден в размере 267 млрд. украинских гривен (5,93% валового внутреннего продукта). Только на Министерство обороны расходы составляют 117,5 млрд. украинских гривен (4,171 млрд. долларов США).

Сегодня Украина по военной мощи находится на 25-м месте в мире (Global Firepower ). Всего на одну строчку выше в этом рейтинге Вьетнам, а КНДР на 28-м месте. Белоруссия - 50-м.

И общий настрой - воевать. Ясно, с кем - с Россией. У нас имеется общая тысячекилометровая граница с государством, которое не скрывает своих намерений воевать с нами, как только представится случай.

В этой стране 150 тысяч резервистов-ветеранов имеют боевой опыт. Как вы думаете, с кем они уже воевали? И, кстати, Украина и сейчас воюет. С кем? На Украине вам любой ответит - с Россией!

А у нас много резервистов, которые хотели бы воевать, особенно с Украиной?

Между тем, ружье, висящее на стене, обязательно выстрелит. Не бывает так, чтоб одна страна готовилась-готовилась воевать с другой страной, да так войну и не начала. Может быть, не завтра, но когда-то обязательно.

И мы опять к этой войне не готовы, по крайней мере психологически.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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а теперь - сдохни!
арам кац написал 14.02.2021 03:48
рептилоиды отняли у жителей промышленность, землю, загнали в долги и указали на соседа
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