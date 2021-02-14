Дураков не сеют и не пашут, они сами родятся

Так говорила моя мама когда руководство посёлка принимало антинародные решения. В годы войны и после нами руководили- учёные мичуринцы работавшие над выведением новых сортов в специально созданных посёлках по всей стране. Наш посёлок назывался Нарымская Государственная Селекционная станция. Сейчас их нет - оптимизировали и покупаем теперь посадочный материал за рубежом. В Советском Союзе при Сталине вторым делом было создать по стране ряд селекционных станций, направить в них учёных с целью выведения сортов растений, которые бы давали хороший урожай в нашей холодной стране. И они не плохо справлялись с поставленными задачами.

Сейчас задачи обтекаемые и не обязательные к исполнению, да и власть формирует чиновников не по профилю работы, а по близости к старшему. И вот что мы получаем. Экс - советник ульяновского губернатора С.Опёнышева пишет: "Если бы была моя воля, издала указ всех требующих перемен парней отправить в армию, а девушек на принудительные работы". И вот её власть не арестовывает, а надо бы. Арестовывает Н.Платошкина, который призывал всех соблюдать законы. Значит по мнению умалишённой армия для неё это" Гулаг", она не воспитывает, а перевоспитывает. Возможно по этому большинство молодёжи хотя и идут на службу но с неохотой, деваться некуда. Многие уезжают за границу на время призыва или даже до того, когда перерастут призывной возраст, некоторые просто откупаются. Не буду хвалить себя, но я в армию пошёл добровольцем. Меня забраковали на комиссии. Через несколько дней пошёл в военкомат, потом к доктору, который меня забраковал и просто упросил его. Тогда отношение с людьми были совершенно другими. Я пацан из деревне без отца, который погиб в 1943 году под Ленинградом. Доктору я сказал, что выдержу и так попал и отслужил на Дальнем Востоке три года и не жалею. Та армия совершенно отличалась о нынешней. Мой сын служил уже в период Ельцина под Ленинградом и волос встаёт дыбом когда он начинал рассказывать. Но сейчас не об этом.

Политолог А.Макаркин нахваливает Мишустина, за то, что пандемия и падение цен на нефть не привело к падению всего, а даже наоборот возродили фармацевтическую отрасль. Очевидно политологи живут как и чиновники большого пошиба в других странах. Пандемия на них не подействовала. Нищий рабочий для них заработал достаточно, чтобы они лет пять не знали горя. А вот сами рабы пострадали да ещё как. Безработица растёт, но эта проблема нигде не обсуждается. Она чиновников то не касается. Соловьёв, Норкин с Ваней, Скабеева проблему народа вообще не обсуждают. Какое отношение они имеют к народу? А то, что всё не упало, как пишет политолог, так уже падать нечему. Экономика многие годы держится на одном уровне , не растёт и не падает. Всё что можно было либеральная власти уже обрушила. Пандемия показала, что произошло в здравоохранении и такое во всех отраслях. Даже в оборонной промышленности планы не выполнены.

11.02.2021 года снова на всех тусовках обсуждают проблему Навального. И снова говорят о незаконных митингах. Но сколько же можно об этом врать. Конституция разрешает мирные митинги без всякого согласования. Более того есть статья, которая запрещает принимать законы нарушающие права человека. Обсуждая проблему Навального, показывают штурм Капитолия в США. Какое отношение наши митинги имеют к митингам США? Оказывается сравнивают как там действует полиция и у нас. В США и на Западе полиция убивает людей. А разве у нас такого нет? У нас есть и полиция, и не полиция. И вот орёт М. Маркелов: "Кого убил наш режим?" Немцова, Магницкого и сотни других о которых народ не знает. В России при бандитски - воровском капитализме убивают не сразу, а постепенно. Об этом говорит смертность, которая превалирует над рождаемостью. И эта тенденция тянется не первый год и не последний.

Показали фрагмент действий президента, как он даёт указание двум министрам разобраться с зарплатами учёных. Ну прямо гроза весенняя. Уверен, что ничего радикального сделано не будет. В регионах нет средств. Надо бы начать с ректоров, главных врачей в медицинских учреждениях. Какие у них зарплаты? Поубавить зарплату и у этих двух министров, особенно у Силуанова. Он вообще стыд потерял. Хапает и всё никак нажраться не может, а медики которые непосредственно работают с больными получают в лучшем случае до 30 - 40 тысяч рублей.

Коммунисты печатают в газете приглашение на митинги 23 февраля. Думаю, что главных коммунистов там не будет. Меня заинтересовал последний абзац приглашения. "Участники акции 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных лозунгов и требований к власти. Они найдут своё отражение в итоговых резолюциях". Бред старого человека, который уже не может оценить обстановку в стране. На митинги надо выходить с готовыми лозунгами. Когда вас будет гонять Золотов, некогда формулировать требования к власти. Вы должны заранее напомнить народу статьи Конституции № 31 и пункт 2 статьи 55. Власть не имеет права издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Со дня возвращения Навального на всех каналах проходят тусовки почти одних и тех же депутатов, политологов, учёных, преподавателей вузов, деканов, которые говорят об ужесточении разгона не санкционированных митингов, но никто из них даже зам Зюганова Ю.Афонин не напомнил болтунам, что получение разрешения на митинги противоречит Конституции РФ. Я в сотый раз напомню читателям, что в бандитской России президент выступает в роли законодателя и исполнителя, вот только зарплата так и осталась на прежнем уровне, хотя много лет назад он давал толи поручение толи подписывал документ об увеличении зарплаты в два раза. Он что не знал, что зарплата осталась на прежнем уровне за счёт сокращение получателей, сокращение рабочего дня только на бумаге. Работают то особенно врачи даже больше чем работали раньше, потому что произошло сокращение. При этом фонд зарплаты остался прежним. Если президент действительно об этом не знал, то должен покинуть Кремль. Нельзя так беззаботно относиться к народу. Мало того, что он сделал вид, что не знал к чему приведёт оптимизация здравоохранения, так ещё произошло сокращение заработной платы. За эти годы цены, тарифы, другие налоги выросли в два раза больше чем инфляция. Жизненный уровень населения падает с каждым годом и об этом постоянно выступали печатные СМИ. Президент говорит, что не пользуется интернетом. А откуда получает информацию? От своих советников, помощников на подобии М. Орешкина. Устал В.Путин за 21 год, пора на покой и вот этот лозунг на митингах должен главенствовать. Но его не будет и самих массовых митингов не будет, потому что нет народного лидера. А Зюганов вообще боится выйти к людям, тем более обидится президент. А его обижать Зюганов не намерен. Он хоть и моложе Зюганова, однако в силу своей должности выступает кормильцем.