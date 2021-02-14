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Московский листок

Демонстрации против реакционных реформ в образовании Греции

Опубликовано 14.02.2021 в разделе комментариев 0

Массовыми демонстрациями по всей Греции студенты и преподаватели ясно дали понять, что борьба с реакционными реформами в образовании будет продолжена большими митингами и демонстрацией у здания парламента в четверг, 11 февраля. 

Митинги были эскалацией 3-недельных демонстраций, и главным лозунгом было то, что, хотя реформы были законодательно утверждены вчера правительством, законопроект «Не будет реализован», посылая таким образом сигнал о том, что они продолжат свою борьбу против неприемлемого законопроекта о классовых барьерах и репрессиях. 

Особым моментом митинга стал призыв студенческих объединений Греции и 26 студенческих объединений Турции к общей борьбе, доказывающий, что ничто не разделяет народы. Наоборот, их объединяют общие проблемы! 

Мобилизация закончилась тем, что протестующие возобновили свои воинственные встречи на улицах и в школах. Как сказал собравшимся представитель студенческих объединений, «борьба здесь не заканчивается, но сейчас она начинается. Держать счет только на бумаге, открывать наши школы «. Он также подчеркнул, что тысячи студентов, которые находятся на улицах в эти недели, массово протестуя, уже являются победителями, так как они доказали, что законопроект не принят.



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