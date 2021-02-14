Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Грузии идет шахтерская забастовка

Опубликовано 14.02.2021 в разделе комментариев 0

В Грузии идет шахтерская забастовка

Источник: infoprof.su

Уже второй день продолжается забастовка шахтеров в Ткибули — добыча приостановлена на шахте имени Дзидзигури, сотрудники заявляют о сокращении зарплат.

Вчера ночью девять шахтеров остались в шахте, а часть протестует наверху. Работы на шахте Дзидзигури приостановлены. Всего на этой шахте работает около 70 человек.

По данным Общественного телевидения, одному из находящихся под землей шахтеров стало плохо — шахтеры требуют от администрации предоставить бастующим продовольствие и возлагают на руководство шахты ответственность за состояние сотрудников.

«К этому времени состояние шахтеров ухудшилось. Нам позвонили и сказали, что одному человеку уже очень плохо, ему нужна помощь и продукты, компания отказывается предоставлять это. Компания фактически обрекает этих людей на голод. Мы ждем развития событий. Мы не хотим, чтобы переговоры зашли в тупик. Мы хотим, чтобы было выполнено требование шахтеров о выплате зарплаты в полном объеме», – заявил в интервью Общественному телевидению шахтер Руслан Буцхрикидзе.

В январе уголь на шахте не добывали, так как рабочие занимались решением вопросов противопожарной безопасности. В итоге план не был выполнен и шахтерам снизили зарплату — компания «Сакнахшири» («Грузуголь») планирует выплатить только половину зарплаты, это чуть больше 200 долларов.

«Если план не был выполнен, то это ошибка менеджмента, который изначально неправильно поставил задачу», заявил журналистам президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе.

Он сообщил, что профсоюзы предложили создать комиссию, чтобы выяснить в чем причина невыполнения плана. Между тем известно, что компания не намерена идти на уступки и собирается уволить всех инициаторов и участников протеста.

В настоящее время в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после нескольких аварий, в которых погибли шахтеры. Всего в горнодобывающей компании «Сакнахшири» трудоустроено 1 170 человек.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Демонстрации против реакционных реформ в образовании Греции
Демонстрации против реакционных реформ в образован...
14.02.2021
"Жопу порвали"
"Жопу порвали"
08.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Грузии идет шахтерская забастовка (0)
Демонстрации против реакционных реформ в образовании Греции (0)
Дураков не сеют и не пашут, они сами родятся (2)
Украина готовится к войне. Как думаете, с кем? (9)
Пензенские "маляры" ставят власти в идиотское положение (0)
Соратники Навального фонареют (9)
Сход со скорой помощью (0)
Единомышленники (1)
ОМОН, бери лопаты! (9)
В Астане бастовали крановщики (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Они спят и видят, когда начнут нас убивать. А мы?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Можно ли козу научить ходить по проволоке под угрозой шашлыка
Дарья Митина Дарья Митина: А кстати,
Михаил Делягин Михаил Делягин: Биографии 27 ключевых членов либерального клана России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 13 февраля 2021
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss