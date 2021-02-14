В Грузии идет шахтерская забастовка

Уже второй день продолжается забастовка шахтеров в Ткибули — добыча приостановлена на шахте имени Дзидзигури, сотрудники заявляют о сокращении зарплат.

Вчера ночью девять шахтеров остались в шахте, а часть протестует наверху. Работы на шахте Дзидзигури приостановлены. Всего на этой шахте работает около 70 человек.

По данным Общественного телевидения, одному из находящихся под землей шахтеров стало плохо — шахтеры требуют от администрации предоставить бастующим продовольствие и возлагают на руководство шахты ответственность за состояние сотрудников.

«К этому времени состояние шахтеров ухудшилось. Нам позвонили и сказали, что одному человеку уже очень плохо, ему нужна помощь и продукты, компания отказывается предоставлять это. Компания фактически обрекает этих людей на голод. Мы ждем развития событий. Мы не хотим, чтобы переговоры зашли в тупик. Мы хотим, чтобы было выполнено требование шахтеров о выплате зарплаты в полном объеме», – заявил в интервью Общественному телевидению шахтер Руслан Буцхрикидзе.

В январе уголь на шахте не добывали, так как рабочие занимались решением вопросов противопожарной безопасности. В итоге план не был выполнен и шахтерам снизили зарплату — компания «Сакнахшири» («Грузуголь») планирует выплатить только половину зарплаты, это чуть больше 200 долларов.

«Если план не был выполнен, то это ошибка менеджмента, который изначально неправильно поставил задачу», заявил журналистам президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе.

Он сообщил, что профсоюзы предложили создать комиссию, чтобы выяснить в чем причина невыполнения плана. Между тем известно, что компания не намерена идти на уступки и собирается уволить всех инициаторов и участников протеста.

В настоящее время в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после нескольких аварий, в которых погибли шахтеры. Всего в горнодобывающей компании «Сакнахшири» трудоустроено 1 170 человек.