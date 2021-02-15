Пермская электричка вернется

В начале февраля 2021 года пермяки получили радостное известие. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин публично заявил (в том числе, по "Эхо Москвы в Перми), что движение на участке горнозаводской ветви железной дороги от Перми-I до Перми-II будет возобновлено.

Мы уже неоднократно писали, что горнозаводская ветвь железной дороги крайне необходима как для жителей отдалённых районов Перми, так и для жителей ближайших к Перми городов, ездящих в Пермь на работу и учёбу. После её закрытия, время в дороге для этих людей удлинилось от часа до нескольких часов (в зависимости от пробок на автодороге).

Зачем всё это было сделано? А ради того, чтобы данный квартал был застроен элитным жильём (о презентации, к примеру, на https://59.ru/text/gorod/66356626/). Кому в Перми нужно столько элитного жилья? Автору материала это так и не удалось узнать. И никому из жителей не удалось. Впрочем, мегастройка, и сама по себе, мероприятие небезвыгодное.

Люди не стерпели. Возникло движение в защиту электрички. Были организованы митинги протеста, судебные иски, в общем, люди в течение года старались разными способами настойчиво обратить внимание властей на мнение горожан. И вот, наконец, мнение города было услышано.

Мы понимаем, что данное заявление губернатора - это ещё не полная гарантия возобновления движения. Однако можно твердо сказать, что серьёзный шаг к победе здравого смысла над алчностью уже сделан.