Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пермская электричка вернется

Опубликовано 15.02.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Пермская электричка вернется

В начале февраля 2021 года пермяки получили радостное известие. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин публично заявил (в том числе, по "Эхо Москвы в Перми), что движение на участке горнозаводской ветви железной дороги от Перми-I до Перми-II будет возобновлено.

Мы уже неоднократно писали, что горнозаводская ветвь железной дороги крайне необходима как для жителей отдалённых районов Перми, так и для жителей ближайших к Перми городов, ездящих в Пермь на работу и учёбу. После её закрытия, время в дороге для этих людей удлинилось от часа до нескольких часов (в зависимости от пробок на автодороге).

Зачем всё это было сделано? А ради того, чтобы данный квартал был застроен элитным жильём (о презентации, к примеру, на https://59.ru/text/gorod/66356626/). Кому в Перми нужно столько элитного жилья? Автору материала это так и не удалось узнать. И никому из жителей не удалось. Впрочем, мегастройка, и сама по себе, мероприятие небезвыгодное.

Люди не стерпели. Возникло движение в защиту электрички. Были организованы митинги протеста, судебные иски, в общем, люди в течение года старались разными способами настойчиво обратить внимание властей на мнение горожан. И вот, наконец, мнение города было услышано.

Мы понимаем, что данное заявление губернатора - это ещё не полная гарантия возобновления движения. Однако можно твердо сказать, что серьёзный шаг к победе здравого смысла над алчностью уже сделан.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Демонстрации против реакционных реформ в образовании Греции
Демонстрации против реакционных реформ в образован...
14.02.2021
"Жопу порвали"
"Жопу порвали"
08.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Революция фонариков в стране дураков - не состоялась (0)
Михаил Делягин: Ту-334 для министра хуже "Сухого Суперджета" прежде всего тем, что Россия может его производить сама (0)
Участники митингов, помогите себе сами! (0)
Пермская электричка вернется (0)
В Грузии идет шахтерская забастовка (1)
Демонстрации против реакционных реформ в образовании Греции (1)
Дураков не сеют и не пашут, они сами родятся (7)
Украина готовится к войне. Как думаете, с кем? (28)
Пензенские "маляры" ставят власти в идиотское положение (1)
Соратники Навального фонареют (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Благими намерениями вымощена дорога в РАН: вслед за либералами с реальностью прощаются академики
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 14 февраля 2021
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Дежавю навальнизма
Михаил Делягин Михаил Делягин: Достойный Медведева министр Мантуров: Ту-334 хуже Суперджета тем, что Россия может производить его
Михаил Делягин Михаил Делягин: Олигархический переворот или революция левых сил: Платошкин, КПРФ, Протесты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss