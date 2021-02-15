Участники митингов, помогите себе сами!

Возник вопрос – как помочь тем 12 тысячам настоящих граждан России, которых фашистский режим задержал и привлёк к ответственности за участие в, якобы, «несанкционированном» митинге. Я понимаю, что уже много раз об этом писал, но, всё же, давайте с этим ещё раз разберёмся.

Но сначала надо либо согласиться со мною, либо мотивированно отвергнуть безусловное (для меня) положение, – если в фашистской стране нет демократических законов, то необходимо использовать фашистские законы, - те, которые помогают вам в борьбе с фашистским режимом. А как иначе? Тупо эти законы не знать и лишь гундосить, что всё равно ничего не поможет?

И митингующим прежде всего надо помнить, что ваша главная защита – это статья 31 Конституции РФ, которая установила: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Вчитайтесь в эту статью - где в ней конституционное требование собираться только на «санкционированные» мероприятий?

К этой статье нужен был бы и закон «Об обеспечении проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований», но такого закона нет и вместо него фашистская власть приняла федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ просто «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Но даже в этом законе фашистская власть не рискнула ни узаконить, ни хотя бы упомянуть понятие «санкционировать» - по-русски «разрешить».

Не буду вам сам комментировать положения этого закона, поскольку это ещё в 2009 году сделал Конституционный суд в «Определении от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П» (спасибо комментатору, указавшему на это определение и положение), я только выделю положения, на которые необходимо обратить особое внимание:

«Использование в оспариваемом положении части 5 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» таких понятий, как «мотивированное предложение» и «согласование», не свидетельствует о неопределенности его содержания. По его смыслу, орган публичной власти не может запретить (не разрешить) проведение публичного мероприятия, - он вправе лишь предложить изменить место и (или) время его проведения, причем такое предложение обязательно должно быть мотивированным и вызываться либо необходимостью сохранения нормального и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо необходимостью поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан (как участников публичного мероприятия, так и лиц, которые могут находиться в месте его проведения в определенное для этого время), либо иными подобными причинами.

…Содержащееся в оспариваемом законоположении понятие «мотивированное предложение» - по его конституционно-правовому смыслу - означает, что в данном решении должны быть приведены веские доводы в обоснование того, что проведение публичного мероприятия не просто нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью защиты публичных интересов. Что касается понятия «согласование», то заложенный в нем конституционно-правовой смысл предполагает обязанность органа публичной власти предложить организатору публичного мероприятия для обсуждения такой вариант проведения публичного мероприятия, который позволял бы реализовать его цели.

…Следовательно, оспариваемое законоположение, предусматривая полномочие органов публичной власти внести мотивированное предложение об изменении места и (или) времени публичного мероприятия и указывая на необходимость согласования данного предложения с его организаторами, предполагает, что предложенный вариант проведения публичного мероприятия делает возможным достижение правомерных целей этого мероприятия в том месте и (или) в то время, которые соответствуют его социально-политическому значению».

Вы понимаете, почему в помянутом законе отсутствует понятие «санкционирование»? Потому, что просто применение понятия «санкционировать» («разрешить») по отношению к проведению митинга, преступно, а преступно потому, что митинг, демонстрацию, шествие и пикетирование по Конституции и закону НЕВОЗМОЖНО ЗАПРЕТИТЬ.

Мало этого утверждения о преступности, право на митинги и шествия защищено статьёй 149 УК РФ:

«Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, - …лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

То есть это те твари, которые арестовывают участников митингов и шествий, и осуждают их, являются УГОЛОВНЫМИ преступниками по статье 149 УК РФ.

Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» делит участников на организаторов и просто участников, и обязывает организаторов:

«4. Организатор публичного мероприятия обязан:

1) подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона;

…5. Организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия либо не принял направленное ему органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления обоснованное предложение об изменении места и (или) времени (а в случае, указанном в пункте 2 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, также о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его организатором), и в случаях, предусмотренных частями 4, 5 и 7 статьи 12 настоящего Федерального закона».

Во-первых, обратите внимание, что вне зависимости от того, подал организатор уведомление или нет, а органы исполнительно власти всё равно ОБЯЗАНЫ мотивировать невозможность проведения митинга в данном месте и УКАЗАТЬ УЧАСТНИКАМ МИТИНГА, ГДЕ ЕГО НАДО ПРОВОДИТЬ.

Органы власти знали о проведении митинга в поддержку Навального? Знали, потому что нагнали в это место мусора всех сортов. Значит органы власти обязаны были указать, почему в данном месте митинг невозможен и где этот митинг необходимо проводить. Органы власти это сделали?

Во-вторых, участникам митинга не вменяется в обязанность что–либо подавать органам власти и что-либо согласовывать с органами власти, поскольку они граждане, а «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» (статья 31 Конституции РФ). Подал там кто-то уведомление о митинге или не подал, граждан это не касается, - они вышли заявить протест потому, что им это разрешено Конституцией, и это их право защищено статьёй 149 УК РФ.

Таким образом, полиция или представители власти обязаны были через громкоговорители объявить собравшимся, по какой уважительной причине митинг в этом месте запрещён властью, и предложить гражданам перебраться в то место, которое власть указала (раз организаторы такое место не согласовали с властью, то власть вправе сама его указать).

И только если участники митинга или шествия откажутся это исполнять и будут утверждать, что они участники митинга, а не зрители, то только в этом случае по отношению к ним возможны какие-то административные меры.

Но ничего этого не было сделано властью, следовательно, те 12 тысяч задержанных, являются невиновными, а действовавшие против них мусора и судьи – преступники.

Выше – это доводы апелляционной жалобы и жалобы в ЕСПЧ со ссылкой прямо на Определение Конституционного Суда от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П:

- ни представители власти, ни полиция не мотивировали, почему в данном месте запрещён митинг;

- ни представители власти, ни полиция не указывали, куда я должен был перейти для продолжения протеста.

Вас, участников митинга, вообще не волнует, были у данного митинга организаторы и о чём они договаривались с властью, - вы гражданин. И в любом случае ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА БЫЛА ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ беспрепятственно выразить свой протест.

Но помимо этого, следует обратиться в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 149 УК РФ, примерно такого содержания:

«Такого-то числа вооружённые лица в полицейской форме воспрепятствовали мне провести митинг в защиту Навального. Прошу их разыскать и возбудить против них дело по признакам статьи 149 УК РФ. Меня прошу назначить потерпевшим по этому делу».

Ну, а подать апелляционную жалобу необходимо, поскольку без неё вашу жалобу не примет ЕСПЧ.

А заявление в СК необходимо подать для того, чтобы все эти мерзавцы понимали, что они преступники, и что народ это знает.