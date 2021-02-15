Михаил Делягин: Ту-334 для министра хуже "Сухого Суперджета" прежде всего тем, что Россия может его производить сама

Мантуров производит впечатление могильщика России, вполне достойного Медведева и Набиуллиной.

Вдумайтесь: Ту-334 для него хуже "Сухого Суперджета" прежде всего тем, что Россия может его производить сама, не завися от Запада! Что может быть более убедительным доказательством антипатриотизма либералов, того, что суверенитет России для них абсолютно неприемлем?

Какие такие особые умения и "компетенции" получила и развила Россия при производстве ординарного с самого начала проектирования, неудачного и никогда не претендовавшего даже на минимальную оригинальность, истинного дитя лоббизма Оганесяна "Сухого Суперджета" - совершенно не понятно. Это еще и невозможно в принципе, ибо 80% "Сухого Суперджета" - это импорт: не наши умения и "компетенции", а наших конкурентов!

При этом "Сухой" - самолет исходно устаревшей схемы (пять кресел в ряду вместо шести - когда-то, в 70-е это делал McDonell-Duglas, отчасти из-за этой неудачной схемы и проигравший конкуренцию), чрезмерно относительно его конструкции утяжеленный (так что он не может перевозить полную нагрузку, что затягивает окупаемость и затрудняет эксплуатацию). Наконец, этот самолет просто не доведен, не доделан, что наглядно показал его частичный выход из строя при ударе молнии (что и привело к недавней катастрофе с гибелью более половины пассажиров).

И чем этот неудачный (пусть и летающий) самолет хуже полностью доведенного Ту-334? Похоже, Мантуров просто клевещет на "враждебную" ему разработку - при этом понимая, что на деле она превосходит те изделия, которые он лоббирует.

Характерно, что они ни словом ни упоминает об уничтоженном российскими лоббистами Запада Ту-204 - отличную машину, поставленную на прикол просто для того, чтобы не мешала "боингам", "эйрбасам" и их правительственным лоббистам.

Чудесно упоминание о том, что надо отказаться от Ту-334, чтобы "двигаться к МС-21" (который не удается сделать из-за американских санкций) и вместе с китайцами проектировать новый широкофюзеляжный самолет. Почему же либерал Мантуров ни словом не упоминает непревзойденный Ил-96? Похоже, "принцип Мантурова" прост: не допустить самостоятельного развития России, обеспечить ее зависимость от кого угодно, - хоть от Китая!

Нахождение таких людей в правительстве России столь же смертельно опасно, что и нахождения цианистого калия - в желудке.