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Московский листок

Революция фонариков в стране дураков - не состоялась

Опубликовано 15.02.2021 в разделе комментариев 0

путин революция навальный народ
Революция фонариков в стране дураков - не состоялась

В кремле радость - акция с фонариками хоть и состоялась, но прошла неубедительно. Если в центре Москвы еще можно было видеть светящиеся группы людей, то уже ближе к окраинам было только темно и холодно.

Сам вышел в своем Тушине - почти что ничего. Где-то вдалеке прошло может человек пять с включенными мобильниками - то ли в поддержку Навального, то ли просто дорогу подсветить.

Я включил. Постоял минут пять, замерз. Псы режима, видимо, совсем потеряли нюх, и ко мне никто не подошел даже близко. Не прониклась и общественность, но тут уважительная причина - вокруг вообще никого не было. 

И тут возник вопрос - а чего истерили все эти дни? От Пескова до Захаровой через Лаврова включительно? Чего в Думу проект вносили светить фонариком в жилой зоне? Чего прокуратура возбуждалась с предупреждениями? Про политологов и журналистов провластной ориентации даже не говорю - можно было подумать, ИГИЛ уже взяло Смоленск и движется к Москве...

Теперь, наверно, судья сквитается за "шурмбаннфюрера" - бояться-то уж нечего. К 3,5 годам отсидки добавится штраф или исправительные работы - наверно, лед в колонии будет скалывать или снег сгребать...

То есть все сгоняли вхолостую. Война не состоялась, враг не явился.

Репутация государства упала и валяется, некому поднять, да и не нужно никому. Пусть лежит...

А.Б.



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