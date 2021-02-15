Сколько же отставников, а может и действующих присутствовало на Собрании?

28 января этого года состоялось заседание Совета Общероссийского офицерского собрания. Разговора было много, как и при работе Общероссийского штаба протестного движения коммунистов. И там и там собираются коммунисты и все на одно лицо в поведении. Подобный Совет функционировал ещё в двухтысячных годах. В.Илюхин выступал на таком собрании ещё в ноябре 2011 года. Это собрание представляло военный трибунал на котором рассматривалось дело В.Путина, как предателя, и вынесен приговор за разрушительную деятельность против России. У меня есть самоизданная книга В.Илюхина "Правда, которую лучше не знать". Возможно она есть в интернете. Не вредно почитать ветеранам да и действующим. Что сделало за эти годы офицерское собрание? Думаю, что о существовании такого общества не знает никто, кроме участников. И вот новое заседание. Говорили много и по делу, но никто не предложил конкретных действий. На бумаге написали, а как выполнить никто не знает. Вернее знают, но голову подставлять никому не хочется. Ведь там собрались в основном те кто пристроился в этой жизни и лезть на рожон к власти не намерен. Пунктов в решении более 14 , один из которых гласит: "Мы подтверждаем обнародованные 26.02.2020 года в решении "Общероссийского собрания "Заявление, что мы, офицерский корпус России, ответственный за судьбу Отечества, поэтому должны сделать и сделаем всё возможное для скорейшего исправления ситуации в России". Смысл монолога точен выступлению Зюганова и его штаба. Почти слово в слово. Ну и естественно ничего не будет сделано. Они дальше пошли в болтовне по пути коммунистов Зюганова, который после разговора с журналистами намечает либо пленум, либо съезд и всё остаётся как есть, бывает даже хуже, но это уже не его проблема. Вот и сейчас Совет предлагает провести Всероссийское народное собрание. А там глядишь могут предложить провести международное собрание. Вся эта болтовня наталкивает на мысль, что немец выбил всех без исключения Ленинских коммунистов, остался один мусор, который и сдал завоевания и не только, сдал Советский Союз, предал 27 миллионов погибших.

Выступления участники собрания заключают: "Сегодня речь уже идёт не о развитии страны, а о том, что либо мы, вместе, поборов свой страх, наведём в России элементарный порядок, разработаем на научной основе программу развития, заложив в её основание социалистические принципы, организуем в стране власть честных профессионалов, ответственных за каждый свой шаг перед народом и приступим к реализации этой программы, либо позорно умрём, а наши дети и внуки навечно превратятся в рабов нечеловеческой системы, захватившей властные полномочия в России".

Подобные заявления делались в начале двухтысячных годов, но так и ничего не сделали. Заявление подписали полковник В.Петров и майор И.Окунев. А где вы были в 1991 году? Может отдавали приказ расстрелять советскую власть? Ведь тогда можно было без крови решить вопрос о руководстве, арестовав Горбачёва и Ельцина. И вот власть расстреливает генерала Л.Рохлина. Вы же не думаете, что его застрелила супруга. В Кремле сидит самозванец Ельцин. На выборах 1996 года он получил не более 5 % голосов, но его Чубаисы назначили президентом повторно. Для вас военных был предлог убрать Ельцина и восстановить законность, так как победу одержал Зюганов. Сейчас я не сторонник его, он предал народ и лёг под президента, но в 1996 году он ещё мог воевать с либералами, собрав настоящих ленинцев. Спохватились, но сейчас не так просто столкнуть вороватую власть. Где вы такие положительные полковник В.Петров и майор И.Окунев были в 1996 году? Пристраивались к новой жизни?

Вы предлагаете программу развития на научной основе. Кто вам её разрешит принять к исполнению? Сейчас да и все 30 лет бандитски - воровского капитализма перед страной и нищим народом стояла и стоит одна задача - смена президента. Хватит 21 год поиздевался над народом, накормил своих друзей, которые вывели из страны более 2 - х триллионов долларов и пусть уходит на покой. Вот этим вопросом надо заниматься , а не вешать лапшу на уши народу на счёт науки и рабства детей и внуков. Народ уже сейчас живёт в рабстве. Что ты можешь сделать если у тебя доход в 15 - 20 тысяч рублей?

Сколько же отставников, а может и действующих присутствовало на Собрании? Кто то из присутствующих на этом сборище обрисовал обстановку в стране? Кадровая политика президента и правительства преступна. И что же делать? Собрание по итогам встречи заявляет:

1.Социально - экономическая ситуация в России является нетерпимой и требует изменений. Открыли Америку.

2. Президент и правительство проявили не только свою полную неспособность обеспечения развития страны, но и враждебность интересам народа и должны понести соответствующие наказания. И кто их накажет? Вы???

3.Созданный режим формируемый манипуляциями и подтасовками на выборах, преследует интересы захватившей богатства страны, коррупционно спаянной кучки людей, ведущей к катастрофе. Вам надо не писать несбыточные предложения, а на данном этапе поднять всех военных, чтобы они рассказывали народу страны о выборах. Каждый даже на костылях долен сам прийти на участки и проголосовать за того, кого будет предлагать настоящие коммунисты и нищий народ. От вас зависит мирный переход власти. Почти 50 % не ходит на федеральные выборы и этим пользуется власть.

4. Этот пункт требует особого внимания. "Мы требуем отстранения от управления страной и президента, и сформированного им правительства. Если у них не осталось капли совести - надо сделать всё возможное для реализации нашего требования". Интересно кому они предъявляют эти требования? Хотя с подтасовками, но президента избрали мы. Правда я за него никогда не голосовал. Значит ваши требования относятся к народу. Тогда так и пишите, чтобы люди поняли. Стиль письма на сто процентов соответствует стилю коммунистов Зюганова. Но ведь он ничего не делает. Так и ваши требования никого и ничему не обязывают. Обсуждая действия власти грешно упоминать о совести и чести. Силуанов получает миллион семьсот тысяч рублей заплаты и очевидно занимается бизнесом. Ни один чиновник Кремля, правительства, Армии, силовых структур, суда, Следственного комитета получая миллионы не живут на зарплату. О какой свести вы напоминаете? Возможно и сами так живёте? Кто же по вашему готов отстранить президента? На сегодня таких нет. А вообще это под силу только военным. Вспомните отстранение президента в Египте. Группа военных зашла в президентский дворец и под ручку сопроводила на нары. Делов - то на час. А вы сюсюкаете уже 30 лет и так и не знаете как навести порядок в стране. Так всё - таки от кого вы требуете отстранения президента от власти? Видно вы настолько одряхлели, что впали в детство. "Мы требуем" - дурдом самый настоящий..

5. В этом пункте пишут о том, что протестующие не виноваты, виноват сам правящей режим. Всё правильно, но почему вы не укажите статьи № 31 и № 55 Конституции, которые разрешают проводить шествия, митинги, пикетирование.

6. Прослужив 10 - 20 и более лет, мы не можем призывать служащих силовых структур не исполнять приказов своих командиров, но предлагаем им при исполнении даже преступных приказов руководствоваться своей совестью и честью. Вы сами противоречите себе. Немцы ведь тоже выполняли приказы, а ниша отцы и деды убивали их на сколько хватало жизни и патронов. Значит подразделения Кантемировской дивизии расстрелявшие советскую власть в 1993 году действовали законно? А если расстреляли вашу маму или жену вы тоже скажите что так и должно быть? Преступники те кто отдавал приказ на расстрел и их надо судить военным трибуналом, в том числе Горбачёва и Ельцина посмертно для наших детей и внуков. Почитав ваш не совсем грамотный политически заявление думается, что вы кроме болтовни больше ничего сделать не можете, да и не хотите. Вам просто захотелось попиариться.