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Московский листок

Собянин собрал в кризис денег с москвичей даже больше, чем раньше

Опубликовано 15.02.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы навальный собянин
Собянин собрал в кризис денег с москвичей даже больше, чем раньше

Поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса в 2020 году превысили показатели 2019-го и составили почти четверть всех доходов города. За последние 10 лет доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в бюджете столицы увеличилась более чем в 2 раза. 

Несмотря на снижение экономической активности в период пандемии, доля отчислений от субъектов малого и среднего бизнеса в казну выросла на 1,3 процентного пункта и составила 23,7 процента от общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы. 

Всего в прошлом году организации малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, принесли городу 612,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на семь процентов.

***

Это все, что вы должны знать о помощи государства гражданам, но стеснялись спросить...

Вдохнул - заплатил, выдохнул - заплатил, задержал дыхание - штраф!

В то время, как загнивающие страны ЕС проводили прямые выплаты гражданам в связи с потерями от пандемии, не говоря уже о налоговых каникулах и прочих послаблениях, наше Богом спасаемое государство увеличило поборы с малого и среднего бизнеса. Целых десять дворцов Путина апарт-отелей Ротенберга в Прасковеевке можно построить! и чего вы кипишуете, граждане? Про скромную хатынку Сергуниной в городе Вене даже и говорить стыдно - это просто на сдачу мелочью.

А уж ОМОНа на это бабки снарядить можно больше, чем у хана Батыя монголов было. Можно, кстати, и на лошадей всех посадить - тогда вообще никаких шансов у нарушителей общественного порядка. 

Только что на снег почистить пока не хватает. Работайте граждане!

ОМОН, бери лопаты!

Вот какая забота у правительства Москвы о своих гражданах.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
жжжжжжжжж написал 15.02.2021 15:28
На намордниках состояния сделали.
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