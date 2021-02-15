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Московский листок

Правдой нельзя оскорбить

Опубликовано 15.02.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

Наконец-то я поняла, что именно напоминают мне последние громкие события. Не по содержанию — по глубинной сути. Всё время вертелось в голове: я же это точно где-то видела! И слышала! 

Вспомнила, сразу же нашла. Ну гениально, чё. И абсолютно точно!!!



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну, заллегоризировала так заллегоризировала!...
-Что это? написал 15.02.2021 15:09
Вот, страсть к аллегориям...Или к "дежавю"...
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