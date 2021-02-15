Правдой нельзя оскорбить

Наконец-то я поняла, что именно напоминают мне последние громкие события. Не по содержанию — по глубинной сути. Всё время вертелось в голове: я же это точно где-то видела! И слышала!

Вспомнила, сразу же нашла. Ну гениально, чё. И абсолютно точно!!!