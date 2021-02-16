Левопатриотические лозунги стали бессмысленными

Один товарищ не преминул упрекнуть автора этих строк насчет критики Хазина. Мол, нечего отталкивать близких по левопатриотическому духу. Но автор не согласился по той простой причине… что вообще не понимает, что такое левопатриотический дух. Это как йети или чупакабра. Все слышали, но никто не знает, о чем речь. Поэтому так называемые левопатриотические лозунги стали даже бессмысленными, и о чем подробнее ниже.

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«Левопатриотические силы» и прочие «красные проекты» составляют заметную часть оппозиционной тусовки. Поэтому автор, согласный иметь дело даже с навальнистами против путинского режима, вроде бы должен иметь дело с подобными тем более. Но проблема в том, что можно получить и кота в мешке!

К примеру, философия хазинцев с их «Авророй» и «левым поворотом» весьма сомнительна. Мол, Путин делает все правильно, пережидая нынешний кризис в обороне и экономя силы - а когда все рухнет, оный и выйдет в белом сталинском мундире на очередную ялтинскую конференцию.

НОНСЕНС! Кое-кто перепутал Сталина с Николаем Вторым в поднятом аспекте. Автор убежден, в свою очередь, что разрушительные процессы начнутся гораздо раньше, и оборона развалится. Мощей не хватит точно также, как у Николая Кровавого с его первой мировой. И то, что современная война приобрела другие и финансово-гибридные формы, не отменяет ее суть нисколько. Кстати, еще не вечер, и до традиционных форм недалеко. И коль поднят такой принципиальный вопрос, надо разобраться, кто ближе к истине.

В частности, автор не согласен ни со слабостью, ни с близким закатом Евросоюза. (В отличие от путинских Богомоловых тем более.) А будет существовать Евросоюз - будет существовать и коллективный запад. То есть, Евросоюз гораздо мощнее, чем некоторым кажется. Таковой сильнее даже по сравнению с США и Китаем, если смотреть трезвым глазом. Из четырех основных акторов, – Евросоюз, США, Китай, Россия, - первый самый сильный, а последний самый слабый. Отсюда и последствия.

Но иной читатель усомнится. Вроде бы армия, ракеты, вооружения и сильные спецслужбы отсутствуют у Евросоюза. Если бы не США с НАТО, то заходи кто хочешь и бери что хочешь. А если Штаты увянут по нынешним тенденциям, так вообще худо.

Неверно. Даже представляя гипотетически, что вселенский бардак начался по ту сторону океана, Евросоюз может взять на довольствие армию янки по частям или оптом, и вся недолга. Был бы евро, от которого все пляшет – а остальное дело техники. Штатовскому пилоту или моряку что доллары, что евро, один хрен. А вот с мировым доверием к евро все в порядке.

Экономика Евросоюза весьма диверсифицирована, и в отличие от экономик США и Китая (про сырьевую Россию вообще нет разговора). Евросоюз производит значительную палитру продукции от сельского хозяйства до высоких технологий, и даже в отличие от США, зацикливающихся на узком сегменте информационных и биотехнологий, но с утерей остального. И продукция не только разнообразная, но брендированная с соответствующим стабильным рынком; а это ох как важно по нынешним временам. Вот для Китая утеря штатовского рынка – катастрофа. А для Евросоюза плохо, но не смертельно по большой номенклатурной и географической диверсификации. И еще раз, Евросоюз успел наработать самый мощный козырь в виде евро, принятого за резерв всем миром. Даже, в каком-то смысле, гигантский кризис с плохой перспективой для доллара выгоден Евросоюзу для евро. Чем быстрее умрет один – тем быстрее поднимается другой. Весь мир кинется в евро - и король умер, и да здравствует король. Поэтому свято место пусто не бывает; и говорить о закате Евросоюза не от большого ума.

Следовательно, с какой стати Путин сможет претендовать на сталинский китель, непонятно. Но посмотрим и на внутреннюю среду помимо внешней а-ля менеджмент, и чем любят хвастаться иные геостратеги-политологи или как их там.

Девальвация рубля стала фактически хронической. Ни о какой стратегии устойчивого роста и говорить не приходится. Наоборот, устойчивая стратегия сжатия и сокращения. Сильная зависимость от офшоров, находящихся в натовской юрисдикции. Перетек золота в Лондон очень похож на вассальную дань путем демпинговой перепродажи золота и удержания резервных валют. А главное, никуда не вырваться из цугцванга все тех же резервов. Будет заметная доля в долларах – санкции станут смертельными. Останется в евро – это процветание того же Евросоюза, ха-ха. Будет в других валютах типа юаня – несерьезно по малой конвертируемости и хождению.

Цены на углеводороды заперты в таком же цугцванге. Если цена поднимется – сланцевая добыча станет рентабельной. Упадет – мало доходов в бюджет. Монопольный сговор с саудовцами – застой. И тот же Катар решил наращивать продажу углеводородов в неслыханных размерах, и даже монопольному сговору и рынку может быть карачун.

Цены на продовольствие поползли вверх. Снижение ставки по такой инфляции невозможно. Выплаты по компенсации вируса кончились, и на носу заметный выброс даже официальной безработицы, а что уж говорить о реальной.

Почти все регионы – фактические банкроты. Рождаемость резко падает. Бег из Сибири и Дальнего Востока продолжается. Не приносящие добавленную стоимость траты на силовиков растут. Капитал утекает. И даже «Газпром» стал задерживать выплаты рабочим месяцами (не всем, но все же).

Да, режим болтает о защитных мерах. Тот же назревший вопрос объединения внебюджетных фондов вроде бы замаячил на горизонте. Кстати, автор предлагал единый фонд социального страхования годы назад. Но мало говорить – надо делать. А с этим хроническая проблема. Опять поболтают-поболтают, да и бросят, и как уже было много раз.

Украина с Турцией наращивают агрессивную риторику, не говоря о давлении НАТО. Но главное, Лавров договорился вообще об угрозе разрыва отношений с Евросоюзом в связи с последними и массовыми протестами. То есть, политическая стабильность явно негарантированная (и автор не в укор, - он вообще сторонник революции, - а пока для анализа).

Следовательно, с учетом внешних и внутренних факторов, твердая рублевая зона сомнительна чуть ли ни априори. И причем тут новая Ялта, непонятно никаким боком. А вот бездарность Николая второго с окружающей компрадорской кликой очень даже всплывает в памяти.

Выходит, кое-кто заблудился в трех соснах. Даже если предположить гипотетически, что Евросоюз или Штаты резко сдадут, экспорт Китая остановится, и мировые углеводороды рухнут. Путинской России – конец. А если не рухнут – то все продолжится по-старому в виде постепенного отставания и девальвации с инфляцией. Чертов круг. Поэтому достаточная рублевая зона при сохранении путинского режима превращается в миф. Это невозможно принципиально.

И хватит темнить. Соловей темнит, что обладает уникальной информацией; Хазин темнит, что откроет истину в последней инстанции, и стоит заплатить за семинары; Милов темнит, что ведет сверхважные переговоры с западом; все темнят кроме автора, который что видит, то и поет. Но вот парадокс - еще никто не опроверг его в заметном виде.

Говорилось, в частности, что нужен бойкот последних президентских выборов?.. Говорилось, и Путин не был бы столь наглым. Поддерживались белорусские протесты как борьба на дальних подступах?.. И вот вам подобные приемы в Москве. Зюганов критиковался денно и нощно?.. И сей деятель неотличим от патриарха Кирилла. Говорилось, что ФБК не проект, а реальная оппозиция, пусть и с мелкобуржуазным уклоном?.. И даже Явлинский против ФБК. Так и ныне насчет так называемых левопатриотических настроений. Давайте разберемся, что это такое в современных условиях - и не пора ли заканчивать со всей этой бодягой.

К примеру, Болдырев-Квачков-Шевченко-Федоров-Жуковский выступают и в «трубе», и в своих блогах постоянно. Каналы «Сталинград», «Спец», «Красное ТВ» и подобные, и даже девчата наподобие Гарсия-Берналь (короче, всех сразу не упомнишь), выходят регулярно. Вроде бы всех оных можно причислить к левопатриотическим силам. А что таковые хотят в принципиальном и подлинно политическом плане - непонятно. Сплошная тусовка.

Братцы, да вы скажите толком – глядя прямо в камеру – вы хотя бы за парламентскую республику по тому же германскому образцу или нет?!.. А если хотите еще дальше, и строить социализм – что это такое?.. Какое отличие от Советского Союза?.. В чем ошибки последнего, если они были?.. В чем следующий Союз должен быть лучше прежнего?.. Вот тогда и будет настоящая политика. А пока бесконечное бла-бла-бла. Развлекалово. Это не хочу, это плохо, это ниже плинтуса – а что лучше и выше, ни ширша непонятно. Позитивная повестка отсутствует напрочь. А серьезная политика без позитивной повестки – НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вот вам и вся суть «левопатриотических сил».

Но вернемся к «авроровцам», коль речь пошла с них. Все это прекрасно насчет кибернетики и плановости Ведуты; исторические филиппики и панегирики Спицына полезны, и для молодежи особенно в смысле образования; даже гости наподобие националиста Демушкина позволяют заглянуть на нынешнюю политическую палитру; но как с самым главным в политическом плане, то бишь… С ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ?.. Совсем никак?.. Боязно говорить на столь опасную тему?.. Ну, братцы, какие ж вы после этого политики. Так, на улицу прогуляться вышли.

***

А вот автор с его поголовными советскими республиками и производственным самоуправлением, да с ТОС с обязательным окладом председателя, говорит по существу дела уже давно, и уж извините за отсутствие ложной скромности. Но он не называет себя левопатриотом по той простой причине, что абсолютно неясно, что это за кот в мешке, и кто будет стоять рядом. Поэтому он будет называть себя просто и четко СОЦИАЛИСТОМ.

А чтобы определиться четко и ясно, кто есть ху, пора переходить к конкретным вещам новой Конституции! И станет сразу понятно, о чем речь. То ли кот, а то ли крокодил. Если не нравится голосование на пеньках – предлагайте конституцию и голосование в своих блогах и каналах. Клин клином вышибают. Автор предложил свою конституцию, и уже давно, так что решайте. А все хорошее против всего плохого обрыдло до невозможности. Даешь СВОЮ КОНСТИТУЦИЮ, что и будет политическим делом; и в пику нынешнему режиму по-настоящему!

А пока парадокс в том, что даже с навальнистами договориться легче, чем с левопатриотами. Если договариваться с первыми насчет парламентской республики, все ясно и понятно. А насчет чего можно договориться с мифическим левопатриотом?!.. Один шушукается с монархистом Стрелковым; другой склонен к всеядности Федорова. Да и черт бы с ним до этого времени. Но сейчас, и когда народ просыпается, все это оборачивается импотенцией. То есть, одно дело обменяться мнениями за круглым столом – и совсем другое дело массовая и классовая политика, и когда нужны четкие лозунги и авторитеты. Весьма и весьма четкие.

Так что тот же Хазин надоел своей политической неопределенностью; а финансовая болтовня может длиться вечно. Вот если бы он или гость «Авроры» предложили конкретную конституцию, тем более актуальную в пику «пенькам» и диктаторскому статусу Путина, было бы чрезвычайно интересно. Глаз не оторвать. А сплошные посиделки не о чем надоели.

Да что там далеко ходить. Все эти обтекаемые вещи типа «народно-патриотические силы», «левопатриотические силы», «левый поворот», «красный проект», «традиционные ценности», «левохристианский проект» или «христианский социализм» - от лукавого. А что, безо всякого христианства совсем никак?!.. А то какой-то оксюморон в связи с атеизмом подлинного и простого социализма. Так что сочувствующий – это кто?.. С крестом на груди и буржуазным шовинизмом в голове?!.. Братва, тащи патроны, и будем драться за вечный интернационал. Опять народ за дураков держат.

Итого. Многие как услышат про «левопатриотические силы», так сразу по домам. Бодяга не о чем. Что-то сдвинулось в обществе, и народу нужна не аморфная каша, а политическое качество твердого лидерства. Народу нужен свой и красный Навальный. Не будет такого – уйдут к прежнему Навальному. Или туда, или сюда. Поэтому многие так называемые левопатриотические лозунги стали бессмысленными. Типа дышать лучше, чем не дышать. Трава зеленая, а Волга впадает в Каспийское море.

Нет уж, нужна качественная и четко определенная Социалистическая партия Российской Федерации – СПРФ – и никуда с подводной лодки не деться. Кто не согласен – объединяйтесь отдельно. И небольшое качество принесет гораздо больший эффект по своей ядрености, чем большое, но бестолковое количество.

И когда путинский режим рухнет быстрее и раньше ни то что запада, а даже Турции с Украиной, - а он рухнет несомненно, и всякие хазинские мечтания метелкой в печку, - от «левопатриотической» тусни останется жидкая субстанция больного живота. И только ядреная СПРФ с крепкими кишками и новой конституцией выведет страну из кризиса. Пора об этом подумать, и должным образом. И кстати, какая уж тут обида на критику автора. Тут дай бог ноги не откинуть.