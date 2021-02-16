Выселения на улицу. Из горячих точек Москвы

Утром 15 февраля 2021 года жители Аминьевского Шоссе 11 ожидали приезда приставов. На прошлой неделе были получены требования от судебного пристава-исполнителя Проштова:

«...Требую до 18 часов 00 минут 12 февраля 2021 исполнить решение суда, освободить жилое помещение, расположенное по адресу г. Москва, Аминьевское Шоссе д. 11, пом. XII, ком. 19… При неисполнении решения суда в добровольном порядке Вы будете выселены из жилого помещения в принудительном порядке без дополнительного извещения...»

Ещё в октябре 2020-го жители аминьевского дома получили целую россыпь писем от федеральной службы приставов по Тропарёво-Никулинскому ОСП о выселении, и вот теперь строителей, как воробьёв, гонят из-под крыши на улицу. Кто-то, не выдержав жизни под прицелом, покинул своё жильё сам, кого-то выселяли принудительно, но как бы то ни было, месяц за месяцем власти упорно выбивают у рабочих всё новые метры жилья.

«Так они решили, что нам не нужно жильё. Мы должны жить там, на улице, и работать», — говорит рабочий Александр.

Его поддерживает Светлана, мать двоих детей, также ожидающая выселение своей семьи на улицу: «Прожили двадцать лет. У семьи нет вообще другого жилья. Некуда идти вообще».

15 февраля к аминьевским рабочим так и не приехали — набега приставов им ожидать теперь от ночи к ночи, когда пожелает воля властей, тогда и окажутся на улице.

Жители дома по Аминьевскому Шоссе 11 — бывшие рабочие завода ЖБИ-9, строительные рабочие ПИК-индустрии (ранее ДСК-2, ДСК-3). Кто-то из них живёт в доме 5 лет, кто почти три десятка, но ДГИ с 2016 года объявил себя новым хозяином дома, и что соцнайм местным рабочим не положен - строительная организация якобы обманула их, незаконно вселив в данный дом. Вот ДГИ и восстанавливает справедливость — просто выбрасывает рабочих на улицу. Даже когда аминьевские жители сначала выигрывали суды, ДГИ не постеснялся подать апелляцию.

Впрочем, аминьевские строители не единственная жертва аппетита государственных структур. Именно в эти дни ожидают выселения жители дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы, рабочие авиамоторного завода «Салют». Департамент (несмотря на то, что основная часть жильцов этого дома уже получили новое жильё в 2013-14 годах) на последние 5 семей салютовцев подал в суд, благополучно выиграл иски и здесь, и теперь салютовцы также живут в ожидании выселения. Очередной раунд между столичной властью и авиастроителями начнётся после 16 февраля — это последний день приостановки исполнительных действий.

Ситуация с салютовцами крайне осложнена тем, что с 3 февраля дом был полностью отключён от всех видов коммуникаций. Рабочие авиамоторного завода «Салют» неделю провели в насквозь промёрзшем доме, лишённом света, воды и тепла. Только через неделю, 10 февраля, подачу электроэнергии жителям удалось вернуть.

Помогают жителям в их неравной борьбе с беспределом чиновников Движение Общежитий Москвы, РКРП, ОКП, КПРФ, РМП-Москва, Рабочий компас, Рабочий контроль, РРП, Трудовая Россия, АКМ-ТР, Левый Блок, Коммунисты России.

Тем не менее, благодаря коммунальной блокаде городских властей, сложнейшим условиям проживания в доме, высокому нервному напряжению в ожидании выселения на улицу, одна из жительниц, заслуженный работник завода «Салют», Короткова Любовь Васильевна, 13 февраля попала в реанимацию из-за проблем с сердцем.

15 февраля, когда до обещанного выселения остался фактически один день, жители снова обратились в высокие ведомства, в Генеральную прокуратуру. Проводил приём — Белышев Владимир Аркадьевич. Была достигнута договорённость о специальной встрече с жителями дома в городской прокуратуре уже на следующий день, 16 февраля, для решения их вопроса.

Авиастроители очень надеются на результаты обещанной им встречи, ведь это последний день, когда власти позволили им остаться под крышей своего дома.

Все жилищные выселения из общежитий происходят на фоне государственного игнорирования ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», права на соцнайм для жителей общежитий, постановлению Собянина № 743-ПП (от 19 декабря 2012 года), поэтому у салютовцев есть надежда, что прокурорские ведомства обратят на это особое внимание.