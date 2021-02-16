Миллиардер Потанин поставил рекорд богатства в стране нищих

Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes. По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов долларов. Это является историческим рекордом для российских предпринимателей.

30 миллиардов долларов даже представить себе трудно. Трудно представить себе даже миллиард. Это деньги, которые делают их владельца почти всемогущим. Милиардер может купить себе небольшое государство и стать в нем королем. А может поднапрячься, и сделаться президентом США, страны номер один в мире. Может самостоятельно начать осваивать космос. Может сделать счастливыми множество людей... Но с этим у миллиардеров, как правило, не очень.

В нашей стране много миллиардеров, и они позволяют себе очень многое - собирают картины, строят замки, коллекционируют знаменитых любовниц. Но гораздо больше в нашей стране людей, которые вообще почти ничего себе не могут позволить, даже еду или крышу над головой, не говоря о лечении, которое нынче дорого.

И вот эти два мира - мир миллиардеров и мир нищих - между собой практически не пересекаются.

Скажем, среди знакомых мне людей миллиардеров было два - Березовский, который умер, и Лебедев, у которого сын теперь пэр Англии. Ну еще, может, Ходорковский, который уже не миллиардер. Думаю, у подавляющего большинства людей миллиардеров среди знакомых вовсе нет - мало их, миллиардеров.

А интересно, сколько у среднего миллиардера знакомых нищих? Я думаю, тоже не много. Это доказывает, что два мира, сверхбогатых и сверхбедных, практически не пересекаются.

Но что интересно, мир бедных очень интересуется миром богатых. Абрамович купил "Челси" - это ж какая сенсация была! Или на яхте у Дерипаски обнаружилась Рыбка - уж сколько костей было перемыто по коммуналкам и хрущенвкам!

Интересно, а миллиардеры интересуются новостями типа "вчера в России замерзло сто бездомных"? Или о том, сколько детей умерло от онкологии, не дождавшись денег, собираемых по телевизору? Если верить Росстату, то в РФ число больных онкологией детей составляет около 27 тысяч. На деньги Погтанина можно было бы всем им закупить лекарства, сколько бы они ни стоили.

Но кто ж на такое пойдет? Это ж даже помыслить невозможно...

Ну и совсем простой вопрос: за последний год россияне заметно обеднели, а миллардер Потанин ставит рекорд богатства. Связь улавливаем?

А.Б.