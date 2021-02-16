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Московский листок

Возможно, в России готовится дворцовый переворот?

Опубликовано 16.02.2021 автором Юстас Алексу в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Возможно, в России готовится дворцовый переворот?

Флешмобы в поддержку Навального, в рамках которых люди выходили во дворы и зажигали фонарики, прошли вечером 14 февраля. За час до начала акции в Москве Медведев опубликовал фотографии с фонарями на фоне зимнего пейзажа.

Под постом Медведева член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян написал, что на телеканале «Дождь» утверждали, что таким образом экс-президент принял участие в акции в поддержку Навального. Многие пользователи, оставившие комментарии под публикацией, также связали появление фонарей в Instagram Медведева с протестной акцией.

14 февраля в Москве, а также в других городах прошли флешмобы в поддержку Навального, в рамках которых люди выходили вечером во дворы и зажигали фонарики на своих мобильных телефонах. Акции состоялись под общим названием «Любовь сильнее страха». Участники флешмоба зажгли фонари в 20:00, Медведев опубликовал несколько фотографий фонарей за час до акции в Москве. Он подписал их так: «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег».

Понятное дело, позже Медведев написал, что поддерживает не Навального, а русскую зиму. Но у многих это оправдание не вызвало доверия.

Многие граждане теперь считают, что на самом деле за Навальным стоят не мифические спецслужбы и «враги России», а самые реальные господа из ближайшего окружения Путина, которые устали от санкций, уже не верят своему боссу и начали опасаться, что нынешний Путин начал превращаться в Сталина, что неминуемо приведет к репрессиям в отношении собственных бывших сторонников.

Возможно, в России готовится тихий переворот, за которым стоит ближайшее окружение одряхлевшего лидера – сторонники Медведева.

От редакции: Готовится переворот. А фотография Медведева - это своеобразное: "Над всей Испанией безоблачное небо!" В нашем варианте - «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег».

Это Медведев-то, который уже был президентом и верховным главнокомандующим, но безропотно вернул власть взад по первому требованию. Который уже долгое время был вторым человеком в стране, но безропотно пересел в кресло заместителя секретаря Совбеза с полномочиями деревенского фотографа. Завтра отправят, как Маленкова, руководить электростанцией - поедет столь же безропотно.

Но идея сама по себе интересная...

А.Б.



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