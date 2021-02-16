Про мой ковид

Сразу скажу, будет и традиционная критика всех уровней власти за развал медицины. И положительные оценки московских властей в борьбе с ковид. И обращение к гражданам - не игнорировать ковид.

Но главное - практика болезни на моём примере. Возможно это поможет кому-то выжить.

Итак, первые симптомы "простуды" я почувствовал аж 23 января. Собственно поэтому я и не ходил на Пушку.

Дело в том что я уже знал, что у меня может быть ковид. Не хочу вдаваться в подробности, но была очень высокая степень вероятности, что ковид уже передали мне близкие люди. Увы, должен признать, что они слишком беспечно отнеслись к многим мерам предосторожности.

Далее, иные близкие точно общались с больными ОРВИ и даже имели диагноз. Но это речь о подростках и всерьез их на ковид никто не проверял. В итоге два известных мне источника. Оба официально не подтверждены, но ковид подтвержден официально через иной контакт!

С 24 по 31 я болею дома, скажем так, под дистанционным наблюдением близкого мне человека и врача, работающего с ковид.

Мы принимаем решение несколько дней не обращаться в скорую и пр. Тут важно понимать, что обратившись раньше времени можно просто сработать вхолостую и КТ просто ничего не покажет.

В конечном итоге мне стало заметно хуже. Температура выше 38, держалась почти всё это время. Сбивали относительно простыми средствами, но почти всегда она падала до 37,5. Далее мы её не били. И она росла вновь.

31 января всё таки вызвали скорую, врач без особых пауз сказала собрать вещи для возможной госпитализации. И увезли меня на КТ в поликлинику.

При этом женщина врач вела меня в скорую под ручку, хоть мне казалось, что я бодр.

В поликлинике КТ показал 50% поражение обоих лёгких.

Вроде всё делалось деловито, но с оформлением бумаг, новым вызовом скорой уже для госпитализации в поликлинике прошло два-три часа. Мне из нескольких пациентов предложили лечь на кушетку в отдельное помещение, эта просьба была принципиальной исходя из моего видимого состояния здоровья.

Возможно тут же взяли анализ крови. Так как в первый день пребывания в ковид-госпитале я уже знал, что у меня есть инфекция в крови помимо ковид! Возможно это как раз то ОРВИ, которое шло параллельно.

Ковид-госпиталь в Сокольниках, приём довольно быстр, много хозсотрудников, которые занимаются оформлением первичных документов и помощью в перемещении пациентов внутри здания.

Площади огромные, свободных мест при мне были сотни. Для временного госпиталя явно видно, что денег московские власти не пожалели. Формально он делится на какие-то отделение и даже палаты внутри. Но по факту это может быть один огромный зал. Хотя больших залов несколько. Есть разумеется и реанимации и пр.

Сперва я мало понимал, как себя нужно вести, ну кислородная маска висит, ну на животе лежать надо и пр.

Кислородом я дышал скорее по настроению. Да, состояние было не очень, но типа зачем этот кислород, я же болею и потому чувствую себя нехорошо.

Но с ковид подача постоянного кислорода - это может стать обязательным и, пожалуй, самым важным процессом, иначе все будет очень полохо.

Сразу мне назначили какие то стандартные таблетки и капельницы. Разумеется, они, наверное, были в большей степени против той инфекции, которую нашли в крови.

Я кстати не терял вкуса! При этом, разумеется, были иные явные признаки ковид, проблемы с животом например.

И галлюцинации. Они начались уже вероятно в первую ночь в больнице, нет вру, галлюцинации начались ещё дома во время сна и пр.

Теперь я понимаю, что это связано как с инфекцией, так и с потерей кислорода.

Неверно на второй день прибывания в больнице я понял, что мне тяжело дойти до туалета и тем более вернуться обратно. В итоге мне категорически запретили вставать и прописали полный постельный режим.

Советовали лежать только на животе в специальной позиции. Тебе дают две подушки и, допустим, одеяло, под одну подушку кладут одеяло, и ты ложишься на неё лёгкими. Ну, а голова у тебя получается чуть ниже лёгких. Тем самым вроде как вредные веществ должны выходить из лёгких. На самом деле так и происходит, на мой взгляд.

И всё же я стал стремительно слабеть. Разговаривать фактически не мог, просто тупо нет кислорода в лёгких для разговора!

В итоге на кислороде был без перерыва сутками. Так как даже небольшой перерыв "общения" с кислородом приводил в ту же секунду к потере сатурации! Иной раз прибор был со мной всю ночь и я делал эти эксперименты.

Практический совет как покушать в такой ситуации.

Дело в том, что в больнице вам дают, помимо кислородной маски, ещё некий проводок, который вы можете вставить в нос.

Так вот, если в маске вроде вы получите кислород по полной, то данными шнурками пользоваться всегда неудобно. Но я переставлял его на время приёма пищи. Пока у тебя есть в носу хотя бы он, ты можешь покушать и не потерять сознания. Причём приём пищи будет происходить гораздо быстрее, чем если, допустим, ты будешь это делать без маски, закинув ложку, надев снова маску, опять сняв, как прожевал и пр. В общем мой метод показался мне эффективным.

Питание на мой взгляд и вкус очень хорошее, сбалансированное и полезное. Очень обильное. До 5-ти раз в день вместе с полдниками, вечерним кефиром, йогуртом.

Но где-то два дня я не мог принимать даже такой вкусной пищи. Однако, если бы пища была хуже, это наверное существенно осложняло лечение.

Врачаи в Сокольниках практически все молодые. Завотделением вряд ли близок даже к 30.

Медсестры тоже очень молоды и медбратья. Конечно, они, я так понял, в массе своей студенты старших курсов медвузов, имеющие лицензии как младший медперсонал.

Сам процесс лечения построен как некий конвейер, все технологично, всё по инструкции, но мне показалось в этом процессе отсутствует душа медика. Никого не хочу обвинять из персонала, у ребят много работы, работа сложная. Но, допустим, с советским подходом этот явно не сравним.

Про кислород: он очень важен, я так понимаю, чтобы не началось кислородное голодание организма и полная интоксикация!

Вообще меня официально определили как тяжело больного. Несколько раз обсуждали всё же возможность перевода в палату интенсивной терапии, на кислородный поток. Это не ИВЛ, но уже не просто подача кислорода, как у всех.

Среди медсестёр всё-таки была одна более взрослая, которая стала уделять мне больше внимания. Постоянно твердила: или делай так, или окажешься в реанимации. Она следила, чтобы я правильно лежал. И самое главное, она делала мне что-о наподобие массажа. Постукивала по спине в районе лёгких. Что, на мой взгляд, мгновенно "заводило" лёгкие! Поните об этой важной детали! Очень важно, если вам будут делать постукивание спины. Но возможно это нужно делать как-то правильно. Поэтому я не буду давать вам точные советы, как это делается.

Через несколько дней, когда моё состояние было хоть и тяжёлым, но всё же стабильным, врачи заговорили о переводе меня в другую больницу.

Вероятно, перевели меня 10 февраля. Тут уже типа как реабилитация. Сейчас я уже часами могу обходится без кислорода, могу сидеть, лежать на боку и сам ходить в туалет, который, правда, в палате. Мне по прежнему запрещён выход в коридор и пр. Более того моя стирка двух футболок пару дней назад закончилась тем, что ночью начался приступ очередного удушья. Так что пришлось всю ночь спать в маске на довольно хорошем объёме подачи кислорода.

Теперь я не ставлю таких эсперементов, строго выполняю рекомендации, и вроде иду на поправку. Но, увы, процесс поправки при ковид оказывается долгими и муторным.

Итак, одной из главных причин катастрофы ковид в России, я уверен, это оптимизация медицины. И не в последнюю очередь инфекционных больниц.

В Москве, конечно, при помощи гигантских средств удалось существенно сгладить обстановку с оказанием помощи. Хотя, как мы все понимаем, на начальном этапе ковид-эпидемии людям отказывали в помощи по другим заболеваниям, что безусловно приводило и к смертям, и к осложнениям у не ковид-больных. Этот факт, собственно, и свидетельствует о преступлениии власти. И ряд чиновников, включая Собянина, должны, на мой взгляд, понести уголовное наказание за эти преступления!

При этом я хочу строго-настрого отметить, на мой взгляд никакой современный ковид-госпиталь, развёрнутый в выставочном зале без окон с огромными потолками, с шумом и гамом сотен людей, работающих приборов кислорода и вентиляции, против стандартной больничой палаты очень сильно проигрывает.

Даже окно в палате со светом солнца даст вам огромный плюс в лечении, нежели искусственные софиты.

Что не сделало общество? Нас развели, я убеждён движение ковид-диссидентов было создано частью элит для борьбы за какие-то свои интересы внутри власти. Во многом это движение замаскировалоту катастрофу, которую допустили чиновники.

Ведь если ковид не существует, как утверждали явные провокаторы, даже вроде с медицинским образованием, то как бы и катастрофы нет. Логика их действия понятна..

Они увели народ от реальной критики. Нам не удалось доказать, что в стране сотни тысяч жертв от ковид, и, соответственно, ни одна сволочь из чиновников не посажена даже на минимальный срок. Даже нет ни одного уголовного дела, допустим, о преступной халатности при оптимизации медицины.

А вот конкретный пример: я убеждён, если бы в больницы призвали массово медиков-массажистов, они бы спасли десятки тысяч граждан от смерти и больших осложнений. Нам нужно бы требовать от власти финансовой помощи всему населению, как это делали в основых развитых странах! А не бегать с криками "Ковида нет!" Помогая тем самым власти скрывать масштаб катастрофы!

И да, я болел гриппом дестки раз, если вам кто-то скажет, что ковид не страшнее гриппа, срочно берите хорошую дубину и бейте данного гражданина по спине. Возможно, у него уже начальные стадии болезни и вы поможете ему выздороветь!

Берегите себя и соблюдайте меры предосторожности!