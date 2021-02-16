Пусты как оркестровый барабан

Читаю заявление "Совета Общероссийского офицерского собрания" и не могу нарадоваться бестолковой констатации того, что происходит в России и как это воспринимается офицерами. Читаем пункт 9 этого заявления.

- "Напоминаем офицерам полиции, ФСБ и Росгвардии, что за выполнение преступных приказов они несут такую же ответственность, как и отдавшие их вышестоящие начальники". Они противоречат сами себе. Неужели забыли пункт 8 этого заявления."Мы не можем призывать служащих силовых структур государства не исполнять приказов своих командиров, но предлагаем им при исполнении даже преступных приказов руководствоваться своей совестью и честью". Значит отдавшие приказ преступный начальники несут ответственность. Приказ в виде требования отдал Горбачёв Грачёву на расстрел советской власти. Грачёв повторил слово в слово этот же приказ командующему Кантемировской дивизии и так до исполнителей. И кого вы наказали? Чего молоть воду в ступе? Если ваше заявление прочитает нормальный человек то он вас будет ненавидеть. Это вы разрешили предателям ликвидировать Советский Союз. Какова ваша цель этого бестолкового заявления? Думаете вас народ поймёт так как вы написали? Нет среди нищих дураков нет, плохо что среди их нет лидера. В этом вся проблема. В 1993 году началась локальная гражданская война и можно было принять меры к Горбачёву и Ельцину законы войны.

Яковлев, Ельцин ушли в мир иной, а Горбачёв живёт с пенсией, охраной и прислугой. Так разберитесь сперва с ними. В каком это государстве предатели находятся под крылом власти? И вы даже их имена не можете напомнить народу. Пишите о совести, чести. А они эти качества у вас есть? Или вы как и наша власть живёте на другой планете? А денежки вы получаете, грабя и так нищий народ. Бюджет и пенсионный фонд формируется за счёт налогов с населения. Снимают председателя ПФР А.Дроздова и переводят на более доходную должность. Надо бы проверить его материальное положение, уж больно много шло разоблачений на его деятельность. Никого это не волнует в том числе и вас. Вам даже в голову не пришло, что воровство царит во всех конторах России.

Пункт 10 заявления. "Применяйте свои способности и боевую выучку против реальных врагов России, а не противников правящего режима и его функционеров, в том числе против провокаторов, которые имеются с обеих сторон и несут реальную опасность для ситуации в стране".

Для кого вы пишете насчёт применения способностей? Исполнители исполняют приказ своих командиров, а они в свою очередь получают его от своих начальников. Очевидно на счёт применения вы пишите президенту. Он прочтёт ваш бред? Он интернетом не занимается. Значит вся ваша "контора" - это мартышкин труд. Встретились, поговорили, возможно пригубили коньячок это у вас в почёте и разошлись. Все остались при своих интересах, особенно нищий народ за счёт которого вы не плохо устроились.

Пункт 11 заявления. "Необходимо налаживание диалога между лидерами протестов и представителями государственных органов, административных и силовых".

Действительно вы живёте на другой планете. Неужели за 30 лет бандитского капитализма ваш мозг превратился в комок засохшего дерьма. Назовите лидеров протестного движения, но хоть одного? Вы скажите Навальный. Он не лидер. За него вышло не более 2 % тех кто митинговал. Люди вышли не за Навального, а за проклятую власть, которую вы якобы хотите упростить. В нынешней России нет лидеров против власти. Их сперва надо создать. Но вы то об этом даже не знаете, что их нет. И потом о чём вы собрались разговаривать с представителями государственных органов? С кем конкретно? Мели Емеля, твоя неделя, так что ли? Был министр Абызов для связи с общественностью. Заворовался и сел. Да он бы с вами и не стал говорить у него были другие задачи. О чём вы будете говорить с администрацией и полицией в Москве и других регионах? В никто, ничего не разрешит. Всё завязано на президента и его команду. Даже суд на его стороне. Ваша затея попахивает бестолковщиной вы сами не понимаете того что пишите. Может Золотов вас примет и скажет, действуйте на ваше усмотрение? "Мы готовы участвовать в организации подобных диалогов". Разинули рты, кто то с вами будет разговаривать? Если и будет то вам не дадут даже рта разинуть. Скажут приказным языком как вести себя если будут митинги и точка.

Пункт 12. "В стране достаточно умных, честных и справедливых людей, в том числе и офицеров запаса и в отставке, которые способны эффективно управлять страной".

И где они, спрашиваю вас? Есть П.Грудинин, но его подвели под суд и вряд ли теперь он может куда то баллотироваться. А подсидел его уважаемый коммунист Г.Зюганов. Он знал, что нового кандидата в президенты прикормленные Кремлём журналисты вывернут наизнанку, что и произошло. Если бы они заранее переписали вклады и недвижимость, Грудинин мог набрать необходимое количество голосов. А Зюганов потерял ещё порядка 5 % избирателей. Люди ведь поняли, что Зюганов провалил его сознательно в пользу Путина. Есть Н.Платошкин, но его спрятали от народа, а вы программу пишите, которую некому исполнять. Надо собрать народ и вызволить из - заточения порядочного человека. Но вам даже в голову такие мысли не приходят, да и какими возможностями вы располагаете? Никакими. А офицеры уже народу показали свои способности. Например, "Паша Мерседес" и его генеральский и офицерский корпус. Где вы, АУ?

Пункт 13.Заявляем своё конституционное прав на власть, если ситуация в стране не стабилизируется и России будет угрожать кровопролитная гражданская война".

А если не будет угрожать значит вы не имеете права на власть? Вы сами понимаете что пишите? Статья 32 Конституции Рф гласит: "Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Вы этого е знали? Надо читать основной закон РФ.

Пункт 14."Мы, офицерский корпус России, ответственны за судьбу Отечества. Поэтому должны сделать и сделаем всё возможное для скорейшего исправления ситуации в России". И сколько вам надо лет, чтобы вы что - то сделали для народа России? 30 лет ничего не делали и вдруг пишите, что сделаем всё возможное. А что вы имеете под словами "всё возможное?"

Давайте напишите что мы поменяем власть, которая 30 лет грабит страну и народ, и не видно просвета. Это главное, всё остальное само собой будет расти и развиваться. Вы же за социализм возможно обновлённый? Странно, что вы понимаете свою ответственность, но кроме говорильни ничего не делаете. Сменилось уже целое поколение, а вы только сейчас заявляете право на власть. Совести у вас нет. И вообще вы пусты как оркестровый барабан.