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Московский листок

Колбаса и сосиски могут подорожать на 10-15%

Опубликовано 16.02.2021 в разделе комментариев 0

Колбаса и сосиски могут подорожать на 10-15%

Мясопереработчики попросили российских ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 10-15% из-за подорожания свинины и мяса курицы, сообщает "Коммерсант".

Так, по словам крупного переработчика мяса, если в феврале 2020 года 1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87–92 руб., то сегодня —134–138 руб., свинина на кости стоила 119 руб. за 1 кг, а сейчас — те же 134–138 руб.

При этом, в Минсельхозе изданию пояснили, что в начале года цены на свинину и мясо птицы, наоборот, упали из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, несмотря на повышение цен на 10% в феврале, сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов. Зато, уточняет эксперт, в структуре расходов переработчиков мяса повышаются цены на другую продукцию: специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию.

Рост цен на мясо птицы становится неизбежным, полагает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. руб. за тонну. Кроме того, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство, отмечает эксперт. Кроме того, многие компании испытывают проблемы с недостатком оборотных средств опять же из-за снижения поголовья и объема продукции, поставляемой на рынок.

Отметим, что накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил рост цен на продукты успехами российского агропромышленного комплекса. "Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет", - сказал чиновник.

По его словам, экспорт товаров агропромышленного комплекс, особенно пшеницы, стал больше экспорта товаров военного назначения из нашей страны. "Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше – она выше на экспорт", – пояснил Решетников. Как только поднялись экспортные цены, отметил глава Минэкономразвития, те, кто приобретает российское зерно, тоже начали повышать цену.

 



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