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Московский листок

Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете

Опубликовано 16.02.2021 в разделе комментариев 0

Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете

Прокурор Екатерина Фролова попросила назначить оппозиционеру Алексею Навальному штраф в 950 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

"Прошу назначить Навальному наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. руб. в доход государства", - цитирует прокурора Интерфакс.

С учетом того, что Навальный, по мнению обвинения, оклеветал ветерана Игната Артеменко до исполнения приговора по так называемому делу "Ив Роше", окончательно обвинение попросило ему назначить три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 950 тыс. руб. При этом наказание в виде штрафа Фролова попросила исполнять отдельно.

Сам Навальный свою вину не признал, назвав поддельным заявление в СК, на котором основывается процесс. Он также обратил внимание на то, что эксперты не смогли квалифицировать его высказывания как клевету.

Напомним, Бабушкинский суд с 5 февраля рассматривает дело о клевете против Навального. Сегодня проходят прения сторон. Оппозиционера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции.



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