Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Единая Россия" не поддержала отмену наказания за организацию массовых "прогулок граждан"

Опубликовано 16.02.2021 в разделе комментариев 0

"Единая Россия" не поддержала отмену наказания за организацию массовых "прогулок граждан"

Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддержала законопроект своего депутата Андрея Барышева об отмене административного наказания за организацию "прогулок граждан", заявил первый заместитель председателя фракции партии Андрей Исаев.

"С фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была", - цитирует Исаева Интерфакс.

В свою очередь первый зампред комитета Думы по развитию гражданского общества и автор многих законов об ужесточении правил проведения массовых акций Дмитрий Вяткин выразил сомнение в возможности успеха инициативы.

"Таких инициатив, главная задача которых - создание некого информационного повода, шума, - сейчас будет все больше и больше, так как в этом году у нас проходят выборы депутатов Госдумы, и это нормальное явление. Поэтому к подобного рода инициативам надо относиться соответствующе - перспектив на принятие у них никаких", - заявил Вяткин.

Накануне депутат ЕР Барышев внес в Думу законодательную инициативу (1111745-7), которая предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) целой статьи 20.2.2, регулирующей наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, а также частей 5 и 6 статьи 20.2 о наказании для участников митингов, шествий и пикетирований, нарушивших порядок проведения массовой акции.

В пояснительной записке к своему законопроекту депутат отметил, что "правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы", и произвольное трактование закона со стороны правоохранительных органов "существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти". Исключение существующих противоречий "позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Демонстрации против реакционных реформ в образовании Греции
Демонстрации против реакционных реформ в образован...
14.02.2021
Правдой нельзя оскорбить
Правдой нельзя оскорбить
15.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Единая Россия" не поддержала отмену наказания за организацию массовых "прогулок граждан" (0)
Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете (0)
Колбаса и сосиски могут подорожать на 10-15% (3)
Выселения на улицу. Из горячих точек Москвы (0)
Пусты как оркестровый барабан (1)
Возможно, в России готовится дворцовый переворот? (3)
Про мой ковид (7)
Миллиардер Потанин поставил рекорд богатства в стране нищих (11)
Левопатриотические лозунги стали бессмысленными (14)
Правдой нельзя оскорбить (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Возвращение Дзержинского на Лубянку будет актом примирения
Михаил Делягин Михаил Делягин: В РФ строят сословное общество с инфантильной молодежью
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Интересно, а миллиардеры интересуются новостями типа "вчера в России замерзло сто бездомных"?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 15 февраля 2021
Дарья Митина Дарья Митина: В очередной раз взываю к вам, о бледнолицые братья мои!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss