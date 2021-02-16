"Единая Россия" не поддержала отмену наказания за организацию массовых "прогулок граждан"

Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддержала законопроект своего депутата Андрея Барышева об отмене административного наказания за организацию "прогулок граждан", заявил первый заместитель председателя фракции партии Андрей Исаев.

"С фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была", - цитирует Исаева Интерфакс.

В свою очередь первый зампред комитета Думы по развитию гражданского общества и автор многих законов об ужесточении правил проведения массовых акций Дмитрий Вяткин выразил сомнение в возможности успеха инициативы.

"Таких инициатив, главная задача которых - создание некого информационного повода, шума, - сейчас будет все больше и больше, так как в этом году у нас проходят выборы депутатов Госдумы, и это нормальное явление. Поэтому к подобного рода инициативам надо относиться соответствующе - перспектив на принятие у них никаких", - заявил Вяткин.

Накануне депутат ЕР Барышев внес в Думу законодательную инициативу (1111745-7), которая предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) целой статьи 20.2.2, регулирующей наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, а также частей 5 и 6 статьи 20.2 о наказании для участников митингов, шествий и пикетирований, нарушивших порядок проведения массовой акции.

В пояснительной записке к своему законопроекту депутат отметил, что "правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы", и произвольное трактование закона со стороны правоохранительных органов "существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти". Исключение существующих противоречий "позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти".