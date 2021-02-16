Россия догнала воюющую Сирию по смертности трудоспособных мужчин

Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины, во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. По его словам, каждая пятая смерть в России - это смерть мужчины трудоспособного возраста.

"24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей - это мужчины, каждая 5-я смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять", - цитирует Рыбальченко ТАСС.

По его словам, в случае сохранения существующих показателей по рождаемости и смертности естественная убыль в России к 2030 году составит более 5,5 млн человек. "Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье", - добавил Рыбальченко.