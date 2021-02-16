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Московский листок

Госдума разрешила чиновникам править вечно

Опубликовано 16.02.2021 в разделе комментариев 0

Госдума разрешила чиновникам править вечно

Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий возрастные ограничения для чиновников, которых назначает глава государства. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. На текущий момент предельный возраст нахождения на государственной службе составляет 65 лет, а для высшего руководства – 70 лет. Законопроект внес в Думу в январе Владимир Путин. В пояснительной записке президент написал, что "в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста".

По данным Росстата на 1 октября 2019 года в администрации президента было 18 человек старше 65 лет (1% от всей численности штата), а в остальных ведомствах федеральной государственной гражданской службы, подчиненных президенту, — 26 человек.

Среди возрастных сотрудников АП - помощники президента Лариса Брычева (63 года) и Юрий Ушаков (73 года), советники президента Александра Левицкая (66 лет) и Михаил Федотов (71 год), полпреды Владимир Устинов (67 лет) и Юрий Чайка (69 лет).

 



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