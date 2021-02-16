Я пока не призываю

Прокурор Екатерина Фролова запросила штраф 950 тысяч рублей в пользу государства Алексею Навальному за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко: «Навальный использовал процесс только как политическую трибуну, ничего не говоря по существу дела», — считает прокурор.
Ну так и существа дела не было, за отсутствием события преступления - это даже эксперт обвинения подтвердила.
Навального надо отпускать - клеветы не было
Однако после "акции с фонариками" власти стало понятно, что никакого опасного для нее возмущения в народе не будет, даже если они приговорят Навального к четвертованию. Видимо, именно результатов акции, тестирующих общественное мнение, и дожидались, перенося слушание дела, поскольку объявить штраф, не особенно соотносясь с существом дела, можно было и в первый день - защита Навального, как выяснилось, совершенно не умеет вести дела такого рода.
Навальный "поднял с пола" третье дело
Но что же было не так с самой акцией?
Дело в том, что 23-го числа люди во всех крупных городах вышли на крупнейшую несанкционированную акцию как минимум за десятилетие. Причем были активны, смело вступали в конфликт с правоохранителями. Потом последовали еще две аналогичных акции. Число задержанных близилось к 12 тысячам, что тоже беспрецедентно.
А дальше - азы политических технологий. Протест либо движется по нарастающей, либо угасает. И отказавшись от продолжения уличных протестов, а потом объявив беззубую акцию с фонариками штаб Навального самостоятельно "охладил" ситуацию. Акция провалилась, власть поняла, что бояться нечего.
Конечно, продолжать протест можно было только по нарастающей: либо заявив всеобщую политическую забастовку (это реально, поскольку отказ от работы всего лишь 10% персонала обычно блокирует все производство); либо, как на арабском востоке, совершив какие-то поражающие воображения вещи, например, самосожжение или голодовку со смертельным исходом (это не призыв, а "разбор полетов" на уже имеющихся примерах); либо организовав "майдан", то есть оккупировать центральную площадь, оставшись там на длительное время.
Ничего подобного ФБК со своими региональными штабами, конечно, делать не способен - возможно, как отделения фонда эти штабы и выполняют какие-то функции, но штабами революции они точно не являются. Ну и революции по Твиттеру и Тик-Току не делаются, чекго бы там не писали кремлевские политологи. По сути, и работа штабов ФБК, и их оппонентов из прикормленных АП политологов - это своего рода фондрайзинг, и не более того.
Да и такая форма борьбы, как забастовка, широко применяемая, например, в соседнем Казахстане, для либерально мыслящей публики - это абсолютно чуждое нечто, да и классовая адресность там другая... Да они самого понятия класса не признают, о чем говорить. А промышленные рабочие или, допустим, работники курьерских служб или клининговых компаний новым протестным движением охвачены слабо, это не их среда.
Про самосожжения даже говорить не буду - как вы себе представляете это в исполнении современных российских протестантов? Я не представляю, и слава богу.
Что до полноценного майдана, то тут тоже хромает организация. И нет уверенности, что даже в Москве, как в Киеве, сегодня выйдет миллион человек, чтобы прикрыть своими телами протестующих. Пока это все в теории и в пугалках, которыми развлекает себя консервативная часть общества.
Мне представляется наиболее перспективной, конечно, всеобщая стачка. Но этим должны заниматься не так, не те, и не затем. Условия есть, мотивацией режим обеспечивает в избытке. Дело за революционной партией.
|
|
Клизма для Мизулиной написал 16.02.2021 19:01
Вы думаете власть которая не забоялась послать лесом весь Евросоюз, забоялась Навального? Вам самому не смешно?
____________________________________________________________________________________________________
Эта так называемая власть ведет себя очень глупо и непоследовательно. РФистан очень зависим от импорта во всех сферах. И посылая лесом Европу он превращает себя в внешнеполитического изгоя и экономического инвалида. Не будет ни лекарств, ни оборудования, ни комплектующих, даже еды нормальной не будет... Вот что нас ждет!
Блтблблибибидж написал 16.02.2021 18:57
дык вот этот изя давеча дал интервью укропитекам насчет того, что клятые пиндостанцы готовят нашему фсьо - продублировали б бы заместо влажных мечт об забастовках и рррреволюцьонных партийях - ленинскога типа, ясен пень
толку б больше было б - во всех аспектах
Казарянинауас Левонас Кеворкович написал 16.02.2021 18:56
Может, лучше без революции?
Эволюцией, такскать.
Барон написал 16.02.2021 18:48