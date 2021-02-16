Я пока не призываю

Прокурор Екатерина Фролова запросила штраф 950 тысяч рублей в пользу государства Алексею Навальному за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко: «Навальный использовал процесс только как политическую трибуну, ничего не говоря по существу дела», — считает прокурор.

Ну так и существа дела не было, за отсутствием события преступления - это даже эксперт обвинения подтвердила.

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Однако после "акции с фонариками" власти стало понятно, что никакого опасного для нее возмущения в народе не будет, даже если они приговорят Навального к четвертованию. Видимо, именно результатов акции, тестирующих общественное мнение, и дожидались, перенося слушание дела, поскольку объявить штраф, не особенно соотносясь с существом дела, можно было и в первый день - защита Навального, как выяснилось, совершенно не умеет вести дела такого рода.

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Но что же было не так с самой акцией?

Дело в том, что 23-го числа люди во всех крупных городах вышли на крупнейшую несанкционированную акцию как минимум за десятилетие. Причем были активны, смело вступали в конфликт с правоохранителями. Потом последовали еще две аналогичных акции. Число задержанных близилось к 12 тысячам, что тоже беспрецедентно.

А дальше - азы политических технологий. Протест либо движется по нарастающей, либо угасает. И отказавшись от продолжения уличных протестов, а потом объявив беззубую акцию с фонариками штаб Навального самостоятельно "охладил" ситуацию. Акция провалилась, власть поняла, что бояться нечего.

Конечно, продолжать протест можно было только по нарастающей: либо заявив всеобщую политическую забастовку (это реально, поскольку отказ от работы всего лишь 10% персонала обычно блокирует все производство); либо, как на арабском востоке, совершив какие-то поражающие воображения вещи, например, самосожжение или голодовку со смертельным исходом (это не призыв, а "разбор полетов" на уже имеющихся примерах); либо организовав "майдан", то есть оккупировать центральную площадь, оставшись там на длительное время.

Ничего подобного ФБК со своими региональными штабами, конечно, делать не способен - возможно, как отделения фонда эти штабы и выполняют какие-то функции, но штабами революции они точно не являются. Ну и революции по Твиттеру и Тик-Току не делаются, чекго бы там не писали кремлевские политологи. По сути, и работа штабов ФБК, и их оппонентов из прикормленных АП политологов - это своего рода фондрайзинг, и не более того.

Да и такая форма борьбы, как забастовка, широко применяемая, например, в соседнем Казахстане, для либерально мыслящей публики - это абсолютно чуждое нечто, да и классовая адресность там другая... Да они самого понятия класса не признают, о чем говорить. А промышленные рабочие или, допустим, работники курьерских служб или клининговых компаний новым протестным движением охвачены слабо, это не их среда.

Про самосожжения даже говорить не буду - как вы себе представляете это в исполнении современных российских протестантов? Я не представляю, и слава богу.

Что до полноценного майдана, то тут тоже хромает организация. И нет уверенности, что даже в Москве, как в Киеве, сегодня выйдет миллион человек, чтобы прикрыть своими телами протестующих. Пока это все в теории и в пугалках, которыми развлекает себя консервативная часть общества.

Мне представляется наиболее перспективной, конечно, всеобщая стачка. Но этим должны заниматься не так, не те, и не затем. Условия есть, мотивацией режим обеспечивает в избытке. Дело за революционной партией.