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Московский листок

Я пока не призываю

Опубликовано 16.02.2021 автором в разделе комментариев 4

путин выборы навальный кремль
Я пока не призываю

Прокурор Екатерина Фролова запросила штраф 950 тысяч рублей в пользу государства Алексею Навальному за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко: «Навальный использовал процесс только как политическую трибуну, ничего не говоря по существу дела», — считает прокурор.

Ну так и существа дела не было, за отсутствием события преступления - это даже эксперт обвинения подтвердила.

Навального надо отпускать - клеветы не было

Однако после "акции с фонариками" власти стало понятно, что никакого опасного для нее возмущения в народе не будет, даже если они приговорят Навального к четвертованию. Видимо, именно результатов акции, тестирующих общественное мнение, и дожидались, перенося слушание дела, поскольку объявить штраф, не особенно соотносясь с существом дела, можно было и в первый день - защита Навального, как выяснилось, совершенно не умеет вести дела такого рода.

Навальный "поднял с пола" третье дело

Но что же было не так с самой акцией?

Дело в том, что 23-го числа люди во всех крупных городах вышли на крупнейшую несанкционированную акцию как минимум за десятилетие. Причем были активны, смело вступали в конфликт с правоохранителями. Потом последовали еще две аналогичных акции. Число задержанных близилось к 12 тысячам, что тоже беспрецедентно.

А дальше - азы политических технологий. Протест либо движется по нарастающей, либо угасает. И отказавшись от продолжения уличных протестов, а потом объявив беззубую акцию с фонариками штаб Навального самостоятельно "охладил" ситуацию. Акция провалилась, власть поняла, что бояться нечего.

Конечно, продолжать протест можно было только по нарастающей: либо заявив всеобщую политическую забастовку (это реально, поскольку отказ от работы всего лишь 10% персонала обычно блокирует все производство); либо, как на арабском востоке, совершив какие-то поражающие воображения вещи, например, самосожжение или голодовку со смертельным исходом (это не призыв, а "разбор полетов" на уже имеющихся примерах); либо организовав "майдан", то есть оккупировать центральную площадь, оставшись там на длительное время.

Ничего подобного ФБК со своими региональными штабами, конечно, делать не способен - возможно, как отделения фонда эти штабы и выполняют какие-то функции, но штабами революции они точно не являются. Ну и революции по Твиттеру и Тик-Току не делаются, чекго бы там не писали кремлевские политологи. По сути, и работа штабов ФБК, и их оппонентов из прикормленных АП политологов - это своего рода фондрайзинг, и не более того.

Да и такая форма борьбы, как забастовка, широко применяемая, например, в соседнем Казахстане, для либерально мыслящей публики - это абсолютно чуждое нечто, да и классовая адресность там другая... Да они самого понятия класса не признают, о чем говорить. А промышленные рабочие или, допустим, работники курьерских служб или клининговых компаний новым протестным движением охвачены слабо, это не их среда.

Про самосожжения даже говорить не буду - как вы себе представляете это в исполнении современных российских протестантов? Я не представляю, и слава богу.

Что до полноценного майдана, то тут тоже хромает организация. И нет уверенности, что даже в Москве, как в Киеве, сегодня выйдет миллион человек, чтобы прикрыть своими телами протестующих. Пока это все в теории и в пугалках, которыми развлекает себя консервативная часть общества.

Мне представляется наиболее перспективной, конечно, всеобщая стачка. Но этим должны заниматься не так, не те, и не затем. Условия есть, мотивацией режим обеспечивает в избытке. Дело за революционной партией.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 16.02.2021 19:01
Барон написал 16.02.2021 18:48
Вы думаете власть которая не забоялась послать лесом весь Евросоюз, забоялась Навального? Вам самому не смешно?
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Эта так называемая власть ведет себя очень глупо и непоследовательно. РФистан очень зависим от импорта во всех сферах. И посылая лесом Европу он превращает себя в внешнеполитического изгоя и экономического инвалида. Не будет ни лекарств, ни оборудования, ни комплектующих, даже еды нормальной не будет... Вот что нас ждет!
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(без названия)
Блтблблибибидж написал 16.02.2021 18:57
в киоте авторов сайта есть некто Пиантковский Андрей
дык вот этот изя давеча дал интервью укропитекам насчет того, что клятые пиндостанцы готовят нашему фсьо - продублировали б бы заместо влажных мечт об забастовках и рррреволюцьонных партийях - ленинскога типа, ясен пень
толку б больше было б - во всех аспектах
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Неужели, без парохода евреев ничо не получится,
Казарянинауас Левонас Кеворкович написал 16.02.2021 18:56
С революцией-имеется в виду.
Может, лучше без революции?
Эволюцией, такскать.
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(без названия)
Барон написал 16.02.2021 18:48
Вы думаете власть которая не забоялась послать лесом весь Евросоюз, забоялась Навального? Вам самому не смешно?
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