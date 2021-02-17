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Московский листок

По уровню мужской смертности мы находимся на уровне воюющей Сирии

Опубликовано 17.02.2021 в разделе комментариев 0

геноцид вымирание смертность
По уровню мужской смертности мы находимся на уровне воюющей Сирии

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко, до 24% всех смертей в России приходится на долю тех граждан, кто еще даже не вышел на пенсию, и 80% из них при этом составляют мужчины. В России по-прежнему сохраняется уникальный практически для всего мира многолетний разрыв в продолжительности жизни представителей разных полов.

“Каждая пятая смерть в России сейчас – это мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, обеспечивающий благополучие не только семьи, но также и страны, и по этому показателю мы сейчас находимся на уровне воюющей Сирии”, – цитирует слова Сергея Рыбальченко информационное агентство ТАСС.

***

В принципе, из всех социальных и экономических показателей продолжительность жизни - самый важный. Что тебе за дело до роста ВВП или собираемости налогов, если ты умер?

Есть немало стран с приличным уровнем жизни, но невысокой ее продолжительностью, и это проблема. А те страны, где при очень среднем уровне жизни продолжительность ее высока - это предмет зависти. Хотя, как правило, уровень жизни тянет за собой и продолжительность - лучше питание, больше возможностей для отдыха и меньше изнурительного калечащего труда, и, конечно, уровень доступности медицины.

Но в целом все равно - жить дольше и по возможности здоровым стремятся куда больше, чем просто жить богато.

Человек, понятно, смертен, но одно дело умереть в преклонном возрасте от одной из возрастных болезней, и другое - наступить на мину по дороге с работы. Причем второй вариант преимущественно "мужской", именно мужчины чаще гибнут от насильственных причин.

Но что ж за причина, что в нашей на сегодня невооющей стране смертность мужчин сравнялась с Сирией?

Думаю, причин несколько. Первая - это пандемия, которая по данным того же Рыбальченко дала прирост смертей в прошлом году на 229,7 тысяч. Стоп! Но официально от коронавирусной ифекции погибло в РФ только 80 тысяч! То есть, значит, что оставшиеся 150 тысяч умерли по причине пандемии, но не непосредственно от вируса. То есть те, кто недополучил медпомощи по хроническому заболеванию из-за перегрузки системы здравоохранения, тот, кто не дождался скорой, которая в это время стояла в очереди в приемный покой ковидной клиники. И тот, до кого просто не дошли, недосмотрели.

Мы должны понимать, что хотя войны офимциально нет, но на Кавказе, на Донбассе, в той же Сирии, ЦАР, Ливии, Судане продолжают гибнуть люди, в том числе наши люди.

Есть и проблема криминальной смертности, которая у нас неприлично высока, и смертность от несчастных случаев - на производстве и в быту, и тоже у нас это чрезмерно высокие цифры. Ну и отравления, в первую очередь некачественным алкоголем и наркотиками - тоже причина не из последних.

Во время изоляции люди стали больше пить, чаще травиться, чаще попадать в разные ситуации, заканчивающиеся смертью.

И разве тут нет виноватых?

Про войну не говорю, тут ясно всё.

Кто провел оптимизацию здравоохранения, в результате которой испарилось половина инфекционных коек и пропорциональное число специалистов?

Кто успел увеличить собираемость налогов с малого бизнеса во время пандемии, когда в других странах помогали гражданам, а не олигархам?

Собянин собрал в кризис денег с москвичей даже больше, чем раньше

Миллиардер Потанин поставил рекорд богатства в стране нищих

Кто по сути организовал рост бытового пьянства в период "самоизроляции"?

А кто ликвидировал государственную монополию на производство спиртного, в результате чего в розничную торговлю хлынул мутный поток фальсификата?

В общем, виноватого видно невооруженным глазом...

А.Б.



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