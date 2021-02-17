Планируется "народное вече"

Так называемая российская элита, хотя в нынешней России никакой элиты нет, просто человеки попали на хлебные должности и возомнили о себе как о чиновниках с которыми считается власть. Они не понимают, что власть на них плевала, просто они никогда не выступают против или говорят, но ничего не делают против власти. Если вспомнить что за 27 лет наговорил Г.Зюганов, то некоторых чиновников в том числе Ельцина, Путина давно надо судить. Ельцин ушёл обласканный властью, а Путин купил всех без исключения чиновников, которые могли выступить против него. Например, Зюганов в девяностые годы говорил о воровстве миллиардов Ельциным и тишина. О Путине такое не говорит, но говорит, что его внутренняя политика не направлена на развитие страны и улучшению жизни народа. Сказал и тишина. Такова демократия никто на это не обращает внимание, имеется ввиду тех, кто по долгу службы должен отреагировать.

В Советском Союзе было народное "вече", но оно не понравилось руководству Красной Армии и даже Верховному главнокомандующему, который по руководству страны не имел ни малейшего представления, поэтому взяли и расстреляли народное "вече". Горбачёв думал, вернее Раиса Максимовна, что без этого можно лучше и дешевле управлять страной. Не получилось. Создали Парламент, который работает на постоянной основе и стоит каждый депутат в месяц миллион рублей, а толку для страны и народа никакого. Его заменяет президент. Было в России и Учредительное собрание, но долго не продержалось. И работой парламента народ не доволен, именно он тормозит развитие страны. Зато сами парламентарии развиваются не взирая ни на какие преграды. Их не касается развал экономики страны, их не касается "ковид -19". Они вообще как и все чиновники и некоторые отставные военные живут совершенно в другой стране. Нужно возвращаться к Съезду народных депутатов, жизнь заставляет. Загвоздка в том, что съезд нужен только нищему народу, а чиновникам всех мастей нужен именно Парламент. На Съезде участвовали все слои общества на равной основе. Доярки, механизаторы, водители, крестьяне, пастухи и конечно чиновники, но их было меньшинство. А кто сейчас в Парламенте? Одно ворьё. Проверьте любого и найдёте не только миллионы, но и целые посёлки в их личном распоряжении. Пока подпольно создаётся класс помещиков, некоторые из таких заседают в Совете Федерации имея 114 объектов недвижимости и придумывают такие законы по которым народ не имеет права их критиковать и дума принимает такие законы. Почему? Да потому что сами такие. Все эти заседатели, депутаты являются опорой президента.

Теперь Россия является демократической страной и живёт по законам, которые разрабатывают исходя из положения страны парламентарии. Однако в стране существуют большие нестыковки в законотворческой деятельности. На днях президент поручил снизить ставки по льготной ипотеке. Почему и кому поручил? А как на это поручение думает председатель нижней палаты Парламента? Это их работа или президента? И таких поручений масса. Зачем дорогостоящий и не нужный, по крайней мере, президенту законодательный орган? Когда офицерский корпус России, ответственный за судьбу Отечества проснётся и физически потребует освободить Кремль, долгожитель скажет, что неуважение к народу шло из Парламента. Только вряд ли офицерское сборище на что - то способно. Власть устоялась и поменять её можно будет только выборами, но и на это Собрание не готово. Они вообще с народом как и коммунисты Зюганова не общаются. На загородных дачах уютнее и свободнее.

Офицеры должны действовать в своей среде и запасные, и пенсионеры если у них остался в подразделениях авторитет. Думаю, что у них есть проблемы. Почему они не воспользовались в начале девяностых? Потому что не было единства и большинство плохо соображало. Надеялись на старших офицеров и генералов, которые уже давно строили свою жизнь на рабском труде солдат.

Так всё - таки кто был инициатором организации Общероссийского офицерского Собрания? Этот вопрос я задал по электронной почте, которая указана в печатном Заявлении "Совета Общероссийского офицерского Собрания". Пока ответа нет. Вот так они общаются с народом. Выдали на гора массу бестолковщины, собрались в узком кругу и по рюмочке французского коньячка. Любят наши отставники - генералы, полковники порадовать себя заморскими напитками.

Думаю, что не получится провести Всероссийское народное собрание. Ну кто из мыслящих людей поедет на этот балаган. Даже если и приедут "господа", то толку никакого не будет. Это будет походить на колхозное собрание периода становления коллективных хозяйств. Сколько людей соберётся столько и мнений. Те люди собирались с одного колхоза. А сейчас Офицерское собрание хочет собрать людей со всей России. У большинства нет денег на поездку. Приедут богатые попиариться и на этом балаган закончится.

Сегодня примерно 60 миллионов человек не живут, а выживают, к сожалению далеко не все. Большинство на прожиточным минимуме. Офицеры, вы не пробовали прожить на 12 тысяч рублей и при этом заплатить налоги, а в некоторых регионах ещё и на капитальный ремонт, но никто не знает где , когда и какой дом будут ремонтировать. Миллионов 30 - 40 находят подработку и кое как отдаляют последний день в этой проклятой Богом и чёртом России. Стабильности нет и это приводит к суицидам не только взрослого населения, но и детей. А сколько в год погибают женщины от домашнего насилия, вам известно? И всё это от нищеты. А наши чиновники, генералитет войск, полиции, Следственного комитет и других структур не знают куда девать награбленное. Затаривают деньгами квартиры, перевозят деньги мешками на грузовых автомашинах, а для рабочего, пенсионера нет денег на нормальную зарплату и пенсии.

Вы, ответственные за судьбу Отечества, читаете газету "АиФ?" Так вот в ней пишет профессор М.Делягин: "За последние годы из страны вывезено два триллиона долларов". Вообразить можете, что представляет 2 триллиона долларов? И главное, кто вывозил?

Листаю интернет и наткнулся на информацию о том, что девять наших олигархов имеют в сумме 134, 6 миллиардов долларов. Каждый представлен снимком физиономии, некоторые с улыбкой. И где работают эти миллиарды? Все за пределами страны. И ни президента, ни вас эта проблема не интересует. А это денежки заработанные нищим народом. А сколько миллиардеров в нынешней бандитской России? Более 100 человек. Представьте какую сумму денег они вывезли из страны.