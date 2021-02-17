Депутатов лишают оставшихся полномочий

В среду 17 марта состоится заседание Московской городской Думы опять в дистанционном формате. Понравилось отгораживать экранами депутатов. Кто принимает законы? Кто голосует?

Так вот именно в таком формате будут отбирать у Московской городской Думы полномочия. В законе о законах города Москвы планируют исключить полномочие Мосгордумы утверждать программы социально-экономического развития города. Понятно, что и раньше эта функция была у единоросовского большинства. Но даже обсуждения боятся.

В законопроекты назначенный редактор сможет вносить изменения и без поручения субъекта законодательной инициативы.

В положении о помощниках разделяют штатных и общественных.

В положении об Аппарате Мосгордумы, если сейчас структура и функции Аппарата Мосгордумы, который обеспечивает её деятельность, и смета расходов Аппарата утверждаются, естественно, Мосгордумой, то теперь положения об этом исключаются. Отнимают у Мосгордумы эти полномочия.

Структуру Аппарата и Смету будет утверждать сам Руководитель Аппарата.

Все Управления Аппарата МГД ликвидируются.

Означает, считаю, что хотят заменить опытных прекрасно работающих с депутатами руководителей структурных подразделений.

В Регламент вносятся те же правки про Аппарат.

Кроме того, признаётся утратившим силу положение о том, что в конце заседания может отводиться до 10 минут для заявлений, обращений и объявлений депутатов.

Считаю, горбачёвская перестройка в Аппарате МГД. Горбачёвский опыт всегда востребован. Если ничего не могут и не умеют, то начинают переставлять всё с места на место. Есть проверенная истина, что работает - не трогай!

Если народ лишают возможности осуществлять власть через своих представителей, он выходит на улицу. Разрушение представительной власти ведёт к росту социальной напряжённости. В столице и так напряжённая ситуация. Складывается впечатление, что те, кто в Москве у руля, хотят, чтобы пожарче разгорелось.