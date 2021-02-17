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Московский листок

Глобальная экономическая катастрофа поломает планы и Путина, и Навального

Опубликовано 17.02.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 7

рабочие капитализм навальный
Глобальная экономическая катастрофа поломает планы и Путина, и Навального

Не успел президент Путин грозным рыком из бункера «заморозить» рост цен на сахар, как о необходимости повышения цен заговорили производители мяса и мясных продуктов. И это только начало инфляционной спирали, которую никаким рычанием уже не остановить. Причина раскручивающейся инфляции, конечно, в так называемом «монетарном безумии» центробанков, в первую очередь ФРС США, рисующей триллионы и триллионы долларов. Но не спешите их обвинять. Повторюсь, что после грандиозного биржевого обвала начала 20-го года у них не было другого выбора, кроме как залить всё деньгами. Такой ход не решал проблемы, но оттягивал «конец» на один шаг. Компании смогли закрыть кассовые разрывы и провести платежи, не началось неизбежного в ином случае каскада банкротств. Если бы они этого не делали, то глобальная экономика, включая российскую, уже лежала бы в руинах. А на площади городов мира уже вышли бы недобро настроенные массы.

Общая причина нынешнего глобального кризиса всё та же - это капиталистическое перепроизводство, избыток производительных сил и товаров, которые невозможно продать, невозможность оборота и роста совокупного капитала, что приходится компенсировать постоянным наращиванием долга, мол, сейчас, экономика заработает, и начнем отдавать, а она всё не работает и не работает. Однако, капитализм выполнил свою историческую задачу. На кредитных деньгах и доступности кредитов для всех были созданы производительные силы, способные обеспечить всех всем. Дальше капитализм уже начинает разрушать эти производительные силы, так как рост долга уже невозможен, а люди закредитованы и не могут более покупать в прежнем количестве. Для сохранения производительных сил человечества, сохранения достигнутого уровня потребления необходимо устранить из экономики частного собственника и организовать производство и распределение на плановой нетоварной основе. Это сегодня не коммунистические «хотелки», а единственный способ сохранить достигнутые стандарты жизни и не свалиться в варварство.

И ещё об инфляции. Обратимся к Марксу, который указывал, что «…хотя золото и серебро по своей природе не являются деньгами, деньги по своей природе есть золото и серебро ...». И это ситуация, на самом деле, нисколько не изменилась. Бумажные или цифровые деньги, что в общем одно и то же, по своей природе не могут быть деньгами, так как не имеют стоимости. Они могут быть только знаками чего-то. А так как все банки мира часть резервов держат всё-таки не в нефти или зерне, а в драгоценных металлах, то цифровые или бумажные деньги всё равно лишь представляют какое-то количество золота.

«Если бумажные деньги имеются в избыточном количестве, превышающем количество представляемых ими золотых монет соответствующего достоинства, действительно являющихся валютой, то эти деньги (помимо угрозы того, что повсюду пойдет дурная слава) будут представлять только то количество золота, которое, в соответствии с законами товарного обращения, действительно требуется, и которого самого по себе достаточно, чтобы быть представленным бумагой. Если количество выпущенных бумажных денег, к примеру, вдвое превышает нужное количество, тогда, как это имело место в действительности, один фунт становится денежным наименованием примерно одной восьмой унции золота вместо примерно одной четверти унции. Эффект такой же, как если бы изменилась функция золота как ценового стандарта. Ценность, ранее выражавшаяся ценой £ 1, теперь будет выражена ценой £ 2». – писал Маркс.

Соответственно, мы и имеем неминуемое обесценение денег и рост инфляции, вплоть до неизбежной экономической катастрофы. И эта неизбежная катастрофа, которая является «восстанием производительных сил против производственных отношений», поломает все планы. Станет невозможным ни путинская Россия, ни «прекрасная Россия будущего» Навального.

Последнее не отменяет того, что Навальный был отравлен и преследуется хунтой по политическим мотивам, а следовательно - движение за его освобождение и выдвижение общедемократических требований является прогрессивным и необходимым. Эти требования необходимо последовательно проводить вплоть до социализма. Тогда, кстати, не исключено, что Навальный, если останется жив, окажется на одной стороне с Путиным. Последовательно, вплоть до социализма, проведенные демократические требования оставляют позади обоих пациентов. «Прекрасная Россия будущего», когда глобальный капитализм находится в агонии – это какая-то нелепая фантазия из перестроечных времен. Ну, сколь ещё можно всё это повторять. Пора уже посмотреть правде в глаза и понять, что прорыв в прекрасное будущее возможен только для всей человеческой цивилизации и для этого нужно пройти значительно дальше, чем предлагает окружение Навального.



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Всего комментариев к статье: 7
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''для этого нужно пройти значительно дальше, чем предлагает окружение Навального''
И - совсем в другую сторону написал 17.02.2021 11:53
!
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(без названия)
КНР написал 17.02.2021 11:48
Карасе! При Путине карасе! Руская Вор и Дурак вымирает, Дальний Восток и Сибирь станут наша!Все будут китаец!
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Вперед, к новейшим техЛоНогиям !
С.П.Вдиван написал 17.02.2021 11:47
которые мы купим на Западе,
а пока будем их внедрять и осваивать
они новых напридумают,
а мы их тоже купим и т.д.
Догонит ли черепаха Ахиллеса ?
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(без названия)
Окстись написал 17.02.2021 11:04
Не надо смешивать "социализм", который реально существует только в странах Скандинавии с Уголовно-бандитскими режимами, проплаченными бандито-гэбней Кремля( Приднестровье,ДНР, Венесуэла) и тоталитарно-феодальным, нищим и бесправным для народа режимом Северной Кореи! Свободу Навальному и всем политзаключенным!
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Опять плановая экономика, которой будут руководить чиновники, похожие на Путина.
Ж.. не треснет? написал 17.02.2021 11:01
.
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(без названия)
Отечество Вся Россия написал 17.02.2021 10:48
Навальный рано выступил, или у него есть план. Посмотрим. А социализм это Приднестровье, Донбасс, Венесуэла, КНДР. Так что усе возможно под луной. В принципе русский народ заслужил, вымучил себе Новороссию и так тому и быти. Автор, а хлопнуть ли нам по настоящему, командировочка в Приднестровье, Донбасс, Кндр, Венесуэлу и на ютьюб видео? По-честному, по-русски!
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(без названия)
Тпру написал 17.02.2021 10:36
Будем китайской подстилкой и вымирающим этносом?! Долой Путлеризм!
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