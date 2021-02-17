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Московский листок

Истребитель пятого поколения зачем-то решили использовать как стратегический бомбардировщик

Опубликовано 17.02.2021 в разделе комментариев 1

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Истребитель пятого поколения зачем-то решили использовать как стратегический бомбардировщик

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты: «Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», — сообщил источник РИА «Новости». 

Собеседник отметил, что в ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания новых ракет.

***

А зачем нужно убирать ракету с ядерной боеголовкой внутрь истребителя? Внутрифюзеляжное размещение вооружения на истребителе пятого поколения в первую очередь отвечает требованиям малозаметности. Но стратегический бомбардировщих, несущий ядерное оружие, по определению не имеет права входить в зону действия ПВО вероятного противника. Наверно, то же правило должно распространяться и на истребители, зачем-то несущие ядерное оружие.

Так зачем прятать платформу, на которой расположена гиперзвуковая ракета, от средств ПВО, если она с ними никак не контактирует?

Я понимаю, зачем размещать гиперзвуковую ракету на высотном истребителе-перехватчике МиГ-31 - у него колоссальный потолок, у него большая грузоподъемность, он, в конце концов, был спроектирован под суборбитальную ракету для поражения низколетящих орбитальных целей. И на тех высотах, где работает МиГ-31, больше никого нет. 

Если зачем-то все же нужно убрать гиперзвуковые ракеты внутрь фюзеляжа, то существует бомбардировщих Ту-22М - да, там есть проблемы именно с барабанной установкой для внутрифюзеляжного размещения, но доведите же это до ума, и пользуйтесь - этих самолетов произведено очень много.

Но к чему оснащать этой ракетой истребитель - не понимаю. Да, у французов под ядерное оружие переоборудовано две эскадрильи "Миражей", но у них просто нет стратегических бомбардировщиков. А у нас-то есть!

И зачем оснащать истребитель с практическим потолком в 20 тысяч метров гиперзвуковой ракетой, все преимущество которой в возможности лететь на большой высоте? Когда есть МиГ-31 с потолком в 35 тысяч.

Ну можно, конечно, и поля с него опылять, но зачем?

Не понимаю.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
голос из ада написал 17.02.2021 11:32
"Ну можно, конечно, и поля с него опылять, но зачем?". Как зачем? А кто же будет опылять свои банковские счета в офшорах путем распила бабла на этом прожекте?
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