Люди в тревоге и недоумении: во время акций протеста 14 февраля полиция никого не избила и почти никого не задержала. Отыгрались, правда, на нескольких активистах Левого Фронта, шедших домой в Казани с разрешенного властями митинга, но это уже было что-то вроде утешительного приза для охранки.

Революция фонариков в стране дураков - не состоялась

Происходящее особенно странно после того, как было совершенно официально объявлено, что включение фонарика в темноте является угрозой устоям нашей державы и уголовно наказуемым актом, приравниваемым к измене Родине (о чем предупреждали не какие-то депутаты и публицисты-охранители, а органы прокуратуры). И вот девушки в цепи солидарности выстроились, люди по всей стране фонарики зажгли… И ничего! Если так пойдет, то народ совсем страх потеряет.

Почему «партия жести» в Кремле вдруг отступила? У власти случился острый и внезапный приступ здравого смысла, чего раньше никогда не наблюдалось. Можно, конечно, предположить, что это только начало и рецидивы здравомыслия будут повторяться. Но констатация симптомов ещё не дает нам точного диагноза.

Возможно, в России готовится дворцовый переворот?

В рамках избранной властью линии поведения, демонстративно безумного, подчеркнуто беззаконного и радостно безответственного, любое проявление разума будет восприниматься как слабость. И скорее всего ею является. Перестать запугивать общество, значительная часть которого уже и так преодолела страх, очень опасно для власти, не имеющей никаких других политических ресурсов кроме полицейских дубинок и агрессивной пропаганды.

Возможно в Кремле происходят какие-то процессы, смысл которых мы узнаем в ближайшее время. Но в любом случае «зимняя революция» ещё не завершена. Следующий акт, по всей видимости, состоится 23 февраля, когда должны пройти протестные мероприятия анонсированные КПРФ. По традиции большая часть акций окажется ритуально бессмысленными, хотя в некоторых регионах можно ожидать реально значимых выступлений, особенно учитывая, что к ним готовы присоединиться независимые активисты. Важно, однако, даже не то, на что готовы решиться партийные лидеры. Акции в любом случае являются запрещенными. А потому перед властью встает вопрос: разогнать дубинками представителей умеренной и лояльной оппозиции, углубляя тем самым политическое противостояние, или допустить проведение несанкционированных акций, усиливая в обществе ощущение, что выходить на улицы можно и нужно.