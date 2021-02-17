Мясо птицы и яйца подорожают на 10% вслед за колбасой и сосисками

Производители мяса птицы и яиц уведомили торговые сети об увеличении отпускной стоимости их продукции на 10%, сообщают "Известия". "Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Всё это увеличивает внутренние издержки", - отмечает издание. Ретейлеры согласились с аргументами поставщиков и передали информацию в Минпромторг.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что им ничего об инициативах производителей и сетей не известно, но допустили "в краткосрочной перспективе" рост отпускных цен. "Увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе… В целом, по прогнозу, рост останется в рамках продовольственной инфляции", - уточнили в ведомстве.

Накануне стало известно, что мясопереработчики попросили российских ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясную продукцию на 10-15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил рост цен на продукты успехами российского агропромышленного комплекса. "Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет", - сказал чиновник.

По его словам, экспорт товаров агропромышленного комплекс, особенно пшеницы, стал больше экспорта товаров военного назначения из нашей страны. "Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше – она выше на экспорт", – пояснил Решетников. Как только поднялись экспортные цены, отметил глава Минэкономразвития, те, кто приобретает российское зерно, тоже начали повышать цену.