Выбор россиян надо защитить от любых попыток

Выбор россиян во время голосования на выборах в Госдуму надо защитить от любых попыток вмешательства, их нельзя допустить, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций в ГД.

Да-да, пусть не вмешиваются!

Ходят там с плакатами, нарушают. Мы не допустим. У нас имеется.

Четыре партии в Думе - достаточно. Даже много, в США вон всего две. У нас в 2 раза больше демократии!

Каждый может проголосовать! Где еще такое? Если даже выпил - все равно, даже лучше. В понедельник подсчитаем, по-трезвой. Результат всегда один, верный!

У нас четыре фракции, и все за президента! Есть одна, но мы не скажем, они исправятся. Иначе будет другая, но лучше. За правду, царя и отечество!

У России тысячелетние традиции демократии. Выбрали Рюрика, потом Романовых, потом Ельцина и еще, как преемника. История - наше всё, не знать стыдно, много знать - скоро состаришься.

Если кому-то не нравится - в Кирове еще много леса, дадим двушечку - одумаются. Навальный выйдет другим человеком, после выборов. Семья ждет, мы понимаем.

В Думе должны быть только те, кого выбрали. Вы знаете, кого. Других нам не надо. Других и не будет. Откуда им взяться?..

А.Б.