Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Выбор россиян надо защитить от любых попыток

Опубликовано 17.02.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Выбор россиян надо защитить от любых попыток

Выбор россиян во время голосования на выборах в Госдуму надо защитить от любых попыток вмешательства, их нельзя допустить, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций в ГД.

Да-да, пусть не вмешиваются! 

Ходят там с плакатами, нарушают. Мы не допустим. У нас имеется.

Четыре партии в Думе - достаточно. Даже много, в США вон всего две. У нас в 2 раза больше демократии!

Каждый может проголосовать! Где еще такое? Если даже выпил - все равно, даже лучше. В понедельник подсчитаем, по-трезвой. Результат всегда один, верный!

У нас четыре фракции, и все за президента! Есть одна, но мы не скажем, они исправятся. Иначе будет другая, но лучше. За правду, царя и отечество! 

У России тысячелетние традиции демократии. Выбрали Рюрика, потом Романовых, потом Ельцина и еще, как преемника. История - наше всё, не знать стыдно, много знать - скоро состаришься. 

Если кому-то не нравится - в Кирове еще много леса, дадим двушечку - одумаются. Навальный выйдет другим человеком, после выборов. Семья ждет, мы понимаем. 

В Думе должны быть только те, кого выбрали. Вы знаете, кого. Других нам не надо. Других и не будет. Откуда им взяться?..

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 7
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Демонстрации против реакционных реформ в образовании Греции
Демонстрации против реакционных реформ в образован...
14.02.2021
Правдой нельзя оскорбить
Правдой нельзя оскорбить
15.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Выбор россиян надо защитить от любых попыток (0)
Цены на картофель и морковь в России выросли 30% - 40% за год (0)
Мясо птицы и яйца подорожают на 10% вслед за колбасой и сосисками (0)
Люди в тревоге и недоумении (1)
Истребитель пятого поколения зачем-то решили использовать как стратегический бомбардировщик (1)
Глобальная экономическая катастрофа поломает планы и Путина, и Навального (12)
Депутатов лишают оставшихся полномочий (4)
Планируется "народное вече" (4)
По уровню мужской смертности мы находимся на уровне воюющей Сирии (18)
Я пока не призываю (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Советом Силуанова могут воспользоваться лишь до 15% жителей России
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В Думе должны быть только те, кого выбрали. Вы знаете, кого. Других нам не надо
Михаил Делягин Михаил Делягин: Собянин агитирует за Навального газом и делом: государство как бродячий цирк упырей?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А давайте истребителем пятого поколения поля опылять!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очень многие семьи останутся и без денег, и без жилья
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss