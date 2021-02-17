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Московский листок

Цены на картофель и морковь в России выросли 30% - 40% за год

Опубликовано 17.02.2021 в разделе комментариев 0

Цены на картофель и морковь в России выросли 30% - 40% за год

Цена за один килограмм картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. За этот же период морковь подорожала на 34%, помидоры - на 20%, огурцы - на 16%, репчатый лук – на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Все подорожавшие продукты, кроме помидоров и огурцов, входят в список социально значимых товаров первой необходимости.

"Существенный рост" отпускных цен у поставщиков подтвердил представитель X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), в чьих магазинах представлен в основном картофель российских производителей. По его словам, торговые сети пытаются сдерживать рост и продают картофель с нулевой торговой наценкой. Сеть "Лента", как сообщили в ее пресс-службе, закупает российский картофель на торгах, а цены там повышались.

Заметный рост цен на овощи и фрукты в зимние месяцы - нормальная ситуация, но в этом январе масштабы удорожания оказались заметно выше, чем в соответствующие недели 2020 и 2019 годов, отметил экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

Ранее стало известно, что производители попросили российских ритейлеров повысить закупочные цены на яйца, колбасу, сосиски, другую мясную продукцию на 10-15%.

 



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