Встаем с колен: Путин предложил подумать о введении талонов для бедных

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил, что считает возможным обсуждение введения в стране продуктовых талонов для бедных слоев населения.

"Продовольственные сертификаты - мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно", - заявил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих звучит в правительстве, идея уже заметна и плюсы у нее имеются. При этом Путин отметил, что "сейчас это не так актуально, как было в разгар эпидемии".

Предложение ввести в стране продовольственные карточки озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, малоимущие должны иметь возможность раз в месяц купить необходимый набор товаров, пусть не самого высокого качества, но по твердым ценам.

Напомним, согласно данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 3,5% и вернулись на уровень 2010 года.