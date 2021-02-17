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Московский листок

Встаем с колен: Путин предложил подумать о введении талонов для бедных

Опубликовано 17.02.2021 в разделе комментариев 4

Встаем с колен: Путин предложил подумать о введении талонов для бедных

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил, что считает возможным обсуждение введения в стране продуктовых талонов для бедных слоев населения.

"Продовольственные сертификаты - мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно", - заявил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих звучит в правительстве, идея уже заметна и плюсы у нее имеются. При этом Путин отметил, что "сейчас это не так актуально, как было в разгар эпидемии".

Предложение ввести в стране продовольственные карточки озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, малоимущие должны иметь возможность раз в месяц купить необходимый набор товаров, пусть не самого высокого качества, но по твердым ценам.

Напомним, согласно данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 3,5% и вернулись на уровень 2010 года.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Твари...Типа, дохозяйствовались...От чего, типа, ушли - к тому и пришли? :)))
за околицей написал 17.02.2021 15:02
А что? Хорошая мысля! Ужо никто с голоду не подохнет! Даже где-то можно будет сэкономить, а оставшуюся часть продать на рынке за пару бутылок водки, а потом под шофэ прийти на выборА в Госдуму и совершить ритуал голосования за нужную и родимую "партию". Красота!
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Твари...Типа, дохозяйствовались...От чего, типа, ушли - к тому и пришли? :)))
-Что это? написал 17.02.2021 14:41
Долой власть денег! Даешь всем талоны!:)
Нет...Все так просто не закончится.
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(без названия)
йййй написал 17.02.2021 14:41
> Предложение ввести в стране продовольственные карточки озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, малоимущие должны иметь возможность раз в месяц купить необходимый набор товаров, пусть не самого высокого качества, но по твердым ценам.
____
"продовольственные" ... "раз в месяц"
?
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(без названия)
стоик7783 написал 17.02.2021 14:24
Израиль дал согласие на доставку вакцин "Спутник V" в сектор Газы ?
Геноцид арабов в действии?
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