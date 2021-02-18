В Улан-Удэ арестованная Надежда Низовкина объявила сухую голодовку

В Улан-Удэ арестованная по статье об организации несанкционированного митинга (ст. 20.2 КоАП) активистка, юрист, автор "ФОРУМа.мск" Надежда Низовкина (в LJ nad_niz), объявила сухую голодовку. Об этом она сама сообщила «Сибирь. МБХ медиа».

По словам Низовкиной, её арестовали на 10 суток за организацию митинга 31 января, вызвав в суд по другому делу.

«Суд проведён обманным путем. Меня приглашали вообще на другой процесс», — сказала она корреспонденту «Сибирь. МБХ медиа».

23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране были задержаны тысячи человек. Следует отметить, что Низовкина ранее неоднократно заявляла о своём критическом отношении к Навальному. Так, в 2011 году она писала о нём: «А в это время на престол взбирается истинный преемник Путина, по ступеням трибуны и триумфа, по нашим глоткам, в будущем — по нашим жизням».

Арест (вероятно, не случайно) совпал с днём рождения Надежды — 16 февраля ей исполнилось 35 лет. Юбилей ей пришлось встретить за решёткой, а вместо праздничного стола её ожидала сухая голодовка.

Источник информации:

https://mbk-news.appspot.com/news/v-ulan-ude/