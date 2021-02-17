Игоревский завод. Продан Сбербанком 

Предприятия, которым удалось как-то удержаться после гибели СССР, не желают сдаваться и теперь. Их вынуждают держать бой современные хозяева страны, преследуя по всем широтам. Индустриальные очаги гасят под присмотром государственных структур, которые не только не видят в этом ничего зазорного или угрожающего политике импортозамещения, экономике страны, но даже, как бы сопровождают эти процессы сами, помогая банкротить предприятия. Росимущество, например, вместо помощи банкротящемуся пермскому ЗиДу, желает срочно взыскать долги с уникального оборонного завода, работающего на Военно-морской флот страны, в Южно-Сахалинске уже обанкрочено старейшее строительное предприятие — 68-я мехколонна, в Охе и Ногликах остановлены нефтепромыслы — после аварии трубопровода в июле 2020-го (хотя ряд документов указывает, что в Роснефти знали о критическом состоянии нефтепровода ещё с 2016-го года!), но видимо, одним махом решили списать в расход жителей сразу двух городов.

17 февраля 2021 года в Москву приехал Сергей Нестеренко, представитель очередного завода, ставшего жертвой современных властей, их намеренности или попустительства перед собственной страной и народом.

Посёлок Игоревская в Смоленской области жил благодаря действующему градообразующему предприятию — Игоревскому деревообрабатывающему комбинату (из группы компаний «Русский ламинат»). Основной вид деятельности комбината - производство шлифованных и ламинированных древесно-стружечных плит (ДСП). В 90-е по нему пришлись первые удары, комбинат раскололся на три части, но выдержал, с 2003-м поднялся после вхождения в группу «Русский ламинат».

После большого пожара в 2011 году (ущерб составил более 1 млрд. рублей) и начались проблемы — завод стал должником Сбербанка, который выдал деньги на восстановление под проценты и под залог имущества. Австрийская компания «Кроношпан» право требования долга предприятия у Сбербанка выкупила, в итоге завод закрыли, более 600 сотрудников уволили.

В посёлке Игоревский проживает около 2500 тысяч человек, на ИДК работала практически половина жителей посёлка. Сейчас они остались без работы. Многим не выплачена зарплата, компенсации, полагающейся при сокращении.

На работу стали вновь принимать сотрудников, но лишь незначительное число, и на более жёстких условиях, за высокую зарплату людей загружают настолько, что даже не имея другой работы в посёлке, люди вынуждены увольняются через 1-2 месяца заданного темпа. При этом новое руководство отказалось от ОТК, как рассказывают сами бывшие работники:

«Сейчас плита рыхлая, ГОСТа никакого, т.е. из этой плиты нельзя сделать качественную мебель. На мебельном рынке нехватка плиты — выбили производителя «Русский ламинат».

Из интервью «АиФ» владельца компании «Русский ламинат» Руслана Курбанова в декабре 2020-го:

«До своего закрытия Игоревский завод ДСП был эффективным предприятием, стабильно наращивающим объемы производства, выпускающим качественную и востребованную продукцию. Об этом говорят показатели роста производства 2019 года по сравнению с 2018 годом. Однако завод все-таки закрыли. Для чего это было сделано? Мы считаем, что, вполне возможно, это было сделано в интересах компании «Кроношпан», которая хотела устранить успешного конкурента и увеличить свою долю на рынке».

С ним солидарны и работники завода, из их открытого письма к губернатору Алексею Островскому:

«Приход вашего инвестора в лице «Кроношпан» был похож на рейдерский захват с участием ЧОП. Новое руководство от Сбербанка и представители компании «Кроношпан» получили полный доступ к коммерческой информации, всем документам завода и оборудованию.

Впоследствии новым исполнительным директором было заявлено, что в ближайшее время завод запустят и он будет работать для погашения долга перед Сбербанком, после чего его выставят на продажу через аукцион.

На самом деле были уволены все сотрудники завода (более 600 человек) и началась тотальная распродажа, в том числе залогового имущества завода. Компании «Кроношпан» не нужно это производство, его главная задача была стать монополистом в данной отрасли и устанавливать цены на продукцию по своему усмотрению».

Смоленские власти отреагировали на потерю завода также, как и многие другие их сочиновники в подобных ситуациях. Губернатор, ранее говоривший, что найдут достойного инвестора, который не бросит завод в беде и сохранит рабочие места, работоспособность завода, в итоге даже не приехал к рабочим, зам приезжал, но сказал — завод купит тот, у кого больше денег. Открыто и честно. По запросу депутата от КПРФ Андрея Митрофаненкова в областную прокуратуру также был получен ответ, что нарушений нет. Трудовая инспекция также не выявила никаких замечаний, и умыла руки — два ведомства не могут заниматься одним делом — ждите ответа областной прокуратуры.

Юлия Голикова (Движение Рабочий Контроль) дополняет информацию:

"И ещё одна особенность, почему коллектив выступает против прихода "Кроношпана" - потому что заводы, которые построены на территории Российской Федерации, и не только, кстати, ещё в Румынии , в Польше, и в странах второго и третьего мира, построены с нарушениями. Причём, "Кроношпан" не скрывает, что он вывозит своё старое оборудование из Великобритании, Европы в страны второго мира, таких, как Россия, Польша и т.д. И, соответственно, можем понимать, какие условия труда на данных предприятиях".

Представитель завода, бывший рабочий ИДК Сергей Нестеренко, 17 февраля приехал в Москву, в Генеральную прокуратуру. Его встречали московские коммунисты — Рабочий Контроль, Рабочий Компас, ОКП, РМП-Москва. Сергей Нестеренко рассказал о сложившейся ситуации, побывал на приёме у прокурора.

Посмотрим, как отреагирует Москва. Она уже, впрочем, давала реакции, не мешающие уничтожению предприятий в других городах страны, но, может быть, случится какое-то чудо. Или сработает мотивация. Рабочие готовы защищать свой завод.