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Московский листок

Киев готовится совсем зарыть Северо-Крымский канал

Опубликовано 18.02.2021 в разделе комментариев 2

украина война вода киев
Киев готовится совсем зарыть Северо-Крымский канал

На Украине заявили о планах завершить строительство дамбы, полностью перекрывающей подачу воды на полуостров Крым через Северо-Крымский канал. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с главой Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко. В настоящий момент в стране ищут способ укрепить сооружения, отрезающие Крым от воды из Днепра. По словам Кориневича, украинские власти не намерены возобновлять водообеспечение полуострова, пишет ТАСС. 

***

Ну и?.. Разве с самого начала было не ясно, что за режим в Киеве? И что поговорка "что не съем - понадкусаю" касается и днепровской воды?

Да, сейчас, после жжаркого и засушлимвого лета, когда пришлось впервые ограничивать подачу воды в городах, выделено аж 48 миллиардов рублей на крымскую воду. Но на что конкретно? Ведь сами по себе деньги, даже очень большие, в воду преобразоваться не могут, на эти деньги надо что-то сделать. А что?

Разговоры об опреснении морской воды просто неприличны - в Крыму просто нет достаточных источников энергии, чтобы получить значимые количества пресной воды. Это надо было бы достроить Крымскую АЭС и почти полностью направить на опреснение мощности двух энергоблоков. Но пока что нет ни одного, даже в перспективе.

Можно было бы перебросить воду с континента через Керченский пролив, в самом узком месте он всего 7 километров. И в принципе такой водовод можно было бы спроектировать вместе с Крымским мостом, но этого тоже не было сделано.

Годилось бы и создание системы очистки сточных вод, что позволило бы возвращать в оборот до 80% использованной воды. Но и тут выделенные на очистные сооружения деньги банально украли...

Так что будут делать на 48 миллиардов?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Зато Крым ваш....
Komodd написал 18.02.2021 03:08
"...Ну и?.. Разве с самого начала было не ясно, что за режим в Киеве?..."
---------------------------
Ну и?.. Разве с самого начала было не ясно, что за режим в России?
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(без названия)
ком написал 18.02.2021 03:03
Выделенные деньги , разумеется, всласть попилят-бенефециары, полагаю, уже определены...
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